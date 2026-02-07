Oleaje anómalo en el litoral norte y centro: Marina de Guerra emite alerta hasta el 10 de febrero

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú alertó este sábado sobre la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral norte y centro del país, fenómeno que se mantendría hasta el 10 de febrero.

El comandante Marco Bartens, capitán de fragata de la Marina de Guerra, informó que el Aviso Especial de Oleaje N.º 03-26 fue emitido el pasado 4 de febrero tras el monitoreo de las condiciones oceanográficas en el océano Pacífico. Según explicó, el seguimiento permitió detectar el incremento progresivo del oleaje en diversas zonas del litoral peruano.

Asimismo, precisó que el oleaje en el litoral norte pasó de ligero a moderado desde la noche del viernes, mientras que en el litoral centro el incremento a condiciones moderadas se registra desde el sábado. Bartens indicó que este fenómeno, proveniente del norte, es habitual durante el verano por las variaciones en los sistemas atmosféricos del Pacífico.

“En esta época del año es muy común que el anticiclón del Pacífico Sur se debilite y se desplace hacia el suroeste, mientras que el anticiclón del Pacífico Norte baja y se aproxima a nuestro litoral”, explicó. Estas variaciones generan bajas presiones que provocan vientos intensos y constantes, los cuales forman los denominados “trenes de ola” que se desplazan por el océano hasta impactar en la costa peruana.

El comandante advirtió que la actual fase de luna llena podría intensificar el impacto del oleaje: “Muy aparte de que estamos pasando de condiciones normales a ligeras y moderadas, nos encontramos en una fase lunar de luna llena, que incrementa el nivel y el impacto del oleaje. Puede ser sorpresivo, con olas de mayor tamaño, que puede afectar a los bañistas”.

Finalmente, Bartens indicó que las capitanías de puerto evaluarán permanentemente las condiciones marítimas para determinar posibles restricciones a las actividades portuarias y náuticas. La medida busca garantizar la seguridad de las embarcaciones y de las maniobras en los terminales marítimos, así como prevenir incidentes en el litoral afectado.

🌊 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗢𝗟𝗘𝗔𝗝𝗘 𝗡.º 𝟬𝟯

🗓️ 𝗗𝗲𝗹 𝟬𝟲 𝗮𝗹 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼



⚠️ Oleaje ligero a moderado del noroeste afectará el litoral norte y centro.

🔍 Mayor incidencia en playas abiertas y semiabiertas.

✅ Litoral sur: condiciones normales. pic.twitter.com/tuxB8mudD1 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) February 5, 2026

El estado del mar en nuestro litoral presentará las siguientes condiciones

1. Litoral Norte (Zona de Tumbes hasta Salaverry):

Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la madrugada del viernes 06, incrementando a moderado en la noche del mismo día y disminuyendo a ligero en la tarde del domingo 08 de febrero.

2. Litoral Centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona):

Al sur de Salaverry hasta Supe: Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la mañana del sábado 07, incrementando a moderado en la tarde del mismo día y disminuyendo a ligero en la mañana del domingo 08 de febrero.

Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la mañana del sábado 07, incrementando a moderado en la tarde del mismo día y disminuyendo a ligero en la mañana del domingo 08 de febrero. Al sur de Supe hasta San Juan de Marcona: Arribo de oleaje ligero del noroeste a partir de la noche del sábado 07, incrementando a moderado en la madrugada del domingo 08 y disminuyendo a ligero en la noche del mismo día.

3. Litoral Sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna):

Condiciones normales.