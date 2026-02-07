Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marina advierte oleajes anómalos y posible cierre de puertos en el sur del país. (Foto: Andina)
Marina advierte oleajes anómalos y posible cierre de puertos en el sur del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú alertó este sábado sobre la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral norte y centro del país, fenómeno que se mantendría hasta el 10 de febrero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora
Transporte

Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora

Oleaje anómalo en el litoral norte y centro: Marina de Guerra emite alerta hasta el 10 de febrero
Lima

Oleaje anómalo en el litoral norte y centro: Marina de Guerra emite alerta hasta el 10 de febrero

Playas de Lima registrarán radiación UV muy alta a extremadamente alta este fin de semana
Lima

Playas de Lima registrarán radiación UV muy alta a extremadamente alta este fin de semana

Mujer denuncia que delincuente abrió cuentas a nombre de su hija en una financiera
Lima

Mujer denuncia que delincuente abrió cuentas a nombre de su hija en una financiera