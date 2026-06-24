La Marina de Guerra, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano, a consecuencia del sismo de magnitud 6,9 que sacudió la costa noreste de Japón este miércoles 24 de junio, a las 5:30 p. m., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
La Marina de Guerra, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano, a consecuencia del sismo de magnitud 6,9 que sacudió la costa noreste de Japón este miércoles 24 de junio, a las 5:30 p. m., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según los reportes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se situó en el mar, a 35 kilómetros al este-noreste de Kuji, Japón, con una profundidad de 51,71 kilómetros bajo la corteza terrestre.
Para el CNAT, el sismo en Japón no liberó la suficiente energía para generar ondas con potencial de tsunami a nivel transoceánico.
Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación, junto con los comités de gestión de riesgos, mantienen el monitoreo regular de las estaciones mareográficas de la región, y ratificó que el comportamiento de las mareas en los puertos del país no registra anomalías vinculadas a este suceso geológico.
Ante la ocurrencia de un tsunami luego de un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población identificar las rutas de evacuación y las zonas seguras.
Además, exhorta a la ciudadanía a preparar un plan familiar de urgencias y tener lista una mochila de emergencias. Asimismo, instó a la población a “prestar atención a la información y recomendaciones provenientes de las autoridades, entidades técnico-científicas, como la Dirección de Hidrografía y Navegación y los centros de operaciones de emergencia (COE)”.