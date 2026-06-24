La Marina de Guerra, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano, a consecuencia del sismo de magnitud 6,9 que sacudió la costa noreste de Japón este miércoles 24 de junio, a las 5:30 p. m., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según los reportes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se situó en el mar, a 35 kilómetros al este-noreste de Kuji, Japón, con una profundidad de 51,71 kilómetros bajo la corteza terrestre.

Perú realiza Simulacro Nacional Multipeligro y activa alerta de tsunami vía Sismate. (Foto: Andina)

Para el CNAT, el sismo en Japón no liberó la suficiente energía para generar ondas con potencial de tsunami a nivel transoceánico.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación, junto con los comités de gestión de riesgos, mantienen el monitoreo regular de las estaciones mareográficas de la región, y ratificó que el comportamiento de las mareas en los puertos del país no registra anomalías vinculadas a este suceso geológico.

¿Qué hacer ante un tsunami?

Ante la ocurrencia de un tsunami luego de un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población identificar las rutas de evacuación y las zonas seguras.

Además, exhorta a la ciudadanía a preparar un plan familiar de urgencias y tener lista una mochila de emergencias. Asimismo, instó a la población a “prestar atención a la información y recomendaciones provenientes de las autoridades, entidades técnico-científicas, como la Dirección de Hidrografía y Navegación y los centros de operaciones de emergencia (COE)”.