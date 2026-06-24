El sismo se registró a 35 kilómetros al este-noreste de Kuji, Japón, con una profundidad de 51.71 kilómetros bajo la corteza terrestre. Foto: CNAT/composición GEC
El sismo se registró a 35 kilómetros al este-noreste de Kuji, Japón, con una profundidad de 51.71 kilómetros bajo la corteza terrestre. Foto: CNAT/composición GEC
Por Redacción EC

La Marina de Guerra, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano, a consecuencia del sismo de magnitud 6,9 que sacudió la costa noreste de Japón este miércoles 24 de junio, a las 5:30 p. m., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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