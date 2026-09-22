Antonio Vildoso, director general de Comunicaciones de la Marina de Guerra del Perú, confirmó esta mañana en RPP que los adultos que acompañaban a los estudiantes durante el traslado relacionado con el caso del Liceo Naval Almirante Guise fueron denunciados por el propio colegio ante la comisaría.

“Los adultos que se mencionan han sido denunciados por el colegio (...) se tiene que determinar minuto a minuto qué es lo que ha pasado”, relató el director general de Comunicaciones de la Marina. “Se ha identificado a los adultos. No tengo los nombres, porque forman parte de la reserva de las investigaciones”, agregó.

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Marina aclara qué ocurrió tras conocerse el caso

Vildoso también precisó que la directora del Liceo Naval, Carito Ayala, no está comprendida en la denuncia. Según explicó, la autoridad del colegio tomó conocimiento de lo ocurrido la noche del martes 15, aproximadamente a las 8 p. m., luego de que la coordinadora de Deportes recibiera información sobre un posible incidente ocurrido después de la actividad deportiva.

De acuerdo con la versión proporcionada por Vildoso, la coordinadora comunicó el hecho a la directora, quien esa misma noche llamó a la madre del adolescente para informarle lo ocurrido. Además, fue la propia directora quien indicó que el hecho debía ser denunciado ante las autoridades.

Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Mario Zapata/ GEC)

La información sobre la denuncia contra los adultos ocurre después de que la madre del adolescente cuestionara la actuación de quienes acompañaban a los estudiantes durante el viaje. La mujer había señalado que quería conocerlos y preguntarles qué ocurrió durante el traslado.

La madre también había pedido que se determinen responsabilidades y que se refuercen las medidas de prevención frente a situaciones de violencia escolar. En paralelo, el caso continúa bajo investigación de las autoridades competentes.

Vildoso remarcó que la identificación de los adultos y la denuncia presentada por el colegio forman parte de las diligencias que buscan esclarecer lo ocurrido. Por ahora, sus identidades se mantienen en reserva mientras avanzan las investigaciones.

El caso del Liceo Naval generó cuestionamientos sobre la supervisión de los estudiantes durante el traslado y sobre la respuesta institucional frente a la denuncia. La Marina sostiene que el colegio presentó la denuncia contra los adultos y que la directora no está comprendida en ella.