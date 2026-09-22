Antonio Vildoso, director general de Comunicaciones de la Marina de Guerra del Perú. Foto: Captura de video/RPP Noticias/YouTube
Antonio Vildoso, director general de Comunicaciones de la Marina de Guerra del Perú. Foto: Captura de video/RPP Noticias/YouTube
Por Redacción EC

Antonio Vildoso, director general de Comunicaciones de la Marina de Guerra del Perú, confirmó esta mañana en RPP que los adultos que acompañaban a los estudiantes durante el traslado relacionado con el caso del Liceo Naval Almirante Guise fueron denunciados por el propio colegio ante la comisaría.

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