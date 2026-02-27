Resumen

Marisel Linares ha sido incorporada al proceso en calidad de investigada por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado. Foto: captura YouTube
El abogado de la familia de la joven deportista Lizeth Marzano, Carlos Grados, confirmó que la periodista Marisel Linares ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a. m. ante la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en La Victoria.

