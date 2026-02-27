El abogado de la familia de la joven deportista Lizeth Marzano, Carlos Grados, confirmó que la periodista Marisel Linares ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a. m. ante la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en La Victoria.

Linares ha sido incorporada al proceso en calidad de investigada por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado, en el marco de las pesquisas que también alcanzan a su hijastro, Adrián Villar Chirinos.

Citan a periodista en reconstrucción del caso

En declaraciones a RPP, la defensa de la familia Marzano indicó que se requiere celeridad en las actuaciones fiscales y policiales para esclarecer lo ocurrido la noche del 17 de febrero en San Isidro.

“La diligencia debe realizarse con todas las garantías para que se pueda conocer la verdad de lo sucedido”, sostuvo. Asimismo, remarcó que existe un tramo aún no esclarecido en la cronología de los hechos: “Tenemos que investigar antes, durante y después del hecho”.

Según explicó el letrado, persiste un “vacío” de información entre el momento en que Villar salió de un restaurante y el atropello registrado alrededor de las 11:20 p. m. en la cuadra 9 de Camino Real.

Detención preliminar y posible pena de hasta 15 años

En la madrugada del jueves 26 de febrero, la Policía Nacional del Perú detuvo preliminarmente a Adrián Villar Chirinos, de 21 años, como parte de la investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano.

La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

En paralelo, vecinos de San Isidro y ciudadanos de otros distritos realizaron una vigilia con velas y carteles en el lugar donde la joven seleccionada peruana de apnea (buceo libre) perdió la vida, en señal de homenaje y pedido de justicia.

Para el abogado penalista Julio César Espinoza, la eventual condena contra Villar podría alcanzar “alrededor de los 15 años”, dependiendo de cómo se configuren los delitos y de los resultados de la investigación en curso.

