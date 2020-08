El presidente Martín Vizcarra exhortó este domingo al Ministerio Público a realizar una investigación “rigurosa” y sancionar a los propietarios y organizadores de una fiesta en el local Thomas Restobar, en Los Olivos, que terminó con 13 personas fallecidas durante una intervención policial.

“Pedimos una rigurosa investigación al Ministerio Público y una sanción ejemplar para los propietarios y los que han organizado este tipo de eventos y que, lamentablemente, no es el único. Hay muchos eventos de este tipo que se realizan en Lima y a nivel nacional”, afirmó desde Arequipa.

El mandatario calificó como “inaceptable” que se registren este tipo de eventos y aseguró tener diversas sensaciones tras este hecho.

“Tengo diversas sensaciones y emociones como persona, como autoridad, con estas circunstancias. Obviamente tengo pena y tengo tristeza por las personas y los familiares de las personas que han perdido la vida, pero también tengo cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos”, dijo.

En ese sentido, solicitó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y no exponer sus vidas ante las medidas de restricción impuestas por el coronavirus (COVID-19).

“Por favor, no sean irresponsables, no expongan la vida de las personas. Esas 13 vidas se han podido salvar si no tuviéramos este tipo de comportamiento, negligencias de empresarios que a sabiendas que están prohibidos este tipo de eventos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que de las 23 personas que fueron intervenidas por la Policía, 15 dieron positivo a la prueba de COVID-19.

“De las personas que han sobrevivido, 23 personas que han sido detenidas, al tomarles la prueba si tenían el COVID-19, 15 están infectados con COVID-19 y están incumpliendo las normas, las disposiciones. Por favor, reflexionemos, no perdamos más vidas por negligencias y por falta de responsabilidad”, precisó Vizcarra.

