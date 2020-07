El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio el jueves unas declaraciones en las que descartaba el retorno a la cuarentena total obligatoria por la pandemia del coronavirus (COVID-19). No fue lo único que afirmó durante una entrevista que le realizó un medio local de Moquegua.

Este Diario ha tomado nota sobre las afirmaciones del mandatario para someterlas al ´fact cheking´ y así conocer si son verdaderas, falsas o, en todo caso, precisas o imprecisas. Para ello, entrevistó a algunos especialistas. He aquí lo que dijeron:

1. Martín Vizcarra (MV): “Yo no veo, en función a la estadística e información científica que recibo, que estemos en una situación para que más adelante regresar a una cuarentena”.

Esta afirmación es imprecisa

El decano del Colegio Médico de Lima, Juan Astuvilca, subraya que no se puede ser categórico cuando se trata de descartar el retorno a la cuarentena general en el país. Señala que en Chile –en mayo de este año- los casos de contagios diarios se incrementaron más del 60% y, a pesar de que el país había levantado la cuarentena en varias ciudades; se tuvo que retomar esta medida de manera total y obligatoria.

Añade que si con la reanudación, por ejemplo, del servicio de transporte interprovincial terrestre y aéreo se eleva el número diario de contagios, se “tendría que ajustar nuevamente medidas como la cuarentena social obligatorio a nivel nacional”.

“Es impreciso. Hay que ser bastante cauteloso con lo que se afirma, porque en el manejo de esta pandemia, no hay nada absoluto. No podemos decir que ya hemos controlado la enfermedad definitivamente, que no vamos a tener una segunda ola, que ya no vamos a aplicar una cuarentena total. Es muy, muy inexacto afirmar eso en este momento porque no tenemos evidencia de muchas cosas, no sabemos cómo se comporte la enfermedad de acá a una semana”, anota el epidemiólogo.

Por su parte, Fernando Mejía, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, también señaló que no se puede descartar el retorno de la cuarentena. Señaló que, en su labor diaria en el hospital, él es testigo del incremento de casos de coronavirus en estos últimos días, por lo que si llegado el momento, esto continúa y el sistema de salud no puede dar respuesta a esta situación, “van a tener que volver a entrar en cuarentena”.

“No se puede descartar. Todos los países del mundo han vuelto a establecer la cuarentena cuando han detectado un incremento de casos de forma significativa”, señaló.

2. MV: “La enfermedad nos ha enseñado que este virus va a atacar a todos, que nadie se va a salvar. Unos más temprano, otros más tarde, pero nadie se va a salvar. Entonces hay que estar preparados. No tenemos otra alternativa”.

Esta afirmación es imprecisa

El representante de los médicos en Lima señala que esta afirmación “no es tan precisa tampoco”. Indica que toda la población es susceptible a contagiarse con el virus del COVID-19, pero “de ahí a que toda la población peruana se va a contagiar, eso va a depender mucho de la responsabilidad de nuestra población”.

“Si nuestra población - en menor cantidad de casos, pero hay un sector de la población-tiene la holgura económica para quedarse en sus casas, de no salir para nada, de guardar una cuarentena estricta y no tiene contacto con casi nadie o se contacta siguiendo las medidas de bioseguridad, esa población nunca se va a contagiar. Es falso indicar que toda la población se va a contagiar en algún momento y es complicado”.

Además, “de repente a fin de año ya tenemos comercializada la vacuna, y esta protegerá también a muchas personas para evitar que se contagien”.

La exministra de Salud Patricia García también ha dicho que discrepa con la afirmación del mandatario, respecto a que toda la población se va infectar con el virus del COVID-19.

“Discrepo totalmente con él [presidente Martín Vizcarra]. Eso que todos nos vamos a contagiar tarde o temprano no es correcto. Se van a contagiar las personas que no se cuidan o que no tienen cómo cuidarse. Este es un virus para lo cual debemos prevenir infectarnos y más aun lo que queremos hacer justamente es reducir el número de personas que se infectan, ganar tiempo porque sabemos que vendrá la vacuna y esa debería ser la forma, finalmente, de prevenir”, remarcó.

El infectólogo Fernando Mejía también discrepó con el presidente. “Es una afirmación imprecisa, probablemente quiso decir la mayoría de las personas nos vamos a infectar.”

3. MV: ”(…) el segundo grupo de regiones: Arequipa, Ica, San Martín, Huánuco, ahora está en la parte alta del contagio y la afectación de los pacientes, pero todo indica que a fines de julio esas regiones van a comenzar a disminuir [los contagios]. Van a generar daños, lamentablemente muertes”.

Esta afirmación es imprecisa

Astuvilca señala que nadie puede decir que es verdadero o falso que en julio van a descender los contagios en esas regiones, pues se trata de estimaciones.

“No siempre podemos tomar las posibilidades como algo cierto. Pero puede ser que sí. Según las estimaciones matemáticas, la cantidad de casos y además las medidas que se están adoptando, podría ser que disminuya, pero nadie nos asegura al 100% que eso vaya a suceder, lamentablemente”.

Para el infectólogo Fernando Mejía, la afirmación del jefe de Estado también es imprecisa. “Mire lo que paso en Lima. Decían: ´ya vamos a llegar al máximo de contagios en abril´; luego, dos semanas después, ´ya vamos a entrar a meseta´; luego, dos semanas después, ´es una meseta prolongada´. Fue así”, .

“Yo no pondría fecha, los casos van a disminuir. ¿Cuándo? No lo sé, pero normalmente entre 8 a 12 semanas de inicio, el brote tiende a disminuir”, anotó.

4. MV: “Luego viene el tercer grupo de regiones, que no es que se van a evadir del virus, demora pero llega, y entre esas regiones está Moquegua. Son la regiones como, por ejemplo, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Apurímac, Ayacucho. Es lo que consideramos el tercer grupo de regiones que van a recibir el impacto del virus al final”.

Esta afirmación es precisa

Al respecto, el epidemiólogo Astuvilca señala esta “es una afirmación de las más precisas que ha dado” el presidente Martín Vizcarra.

“Me parece que es más preciso porque son regiones donde no se tiene todavía una buena cantidad de casos. Es cierto, ya llegó el virus, y va a llegar seguramente la transmisión del virus a muchas poblaciones que dentro de esas regiones no tenían la enfermedad”, señaló.

El médico infectólogo Fernando Villena indicó que esta afirmación “es verdadera”. “Al final, todas las regiones van a estar afectadas y van a tener picos de mayor contagio y de mayor mortalidad. Y esto va a ocurrir en las regiones donde en este momento hay menos casos diagnosticados”, sostuvo..