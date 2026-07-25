Este fin de semana comienza el feriado largo por Fiestas Patrias, por lo que se espera un intenso desplazamiento de personas desde Lima hacia distintas regiones del país. Ante ello, las autoridades prevén una mayor congestión en las principales vías de salida de la capital.

En diálogo con El Comercio, el vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Ronald Power, señaló que desde este sábado 25 de julio hasta el término del feriado largo se estima que los vehículos de transporte interprovincial autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizarán 27.410 viajes, en los que se movilizarán alrededor de 1′644.582 pasajeros a nivel nacional.

Esta cifra representa un incremento del 3,8% respecto al feriado largo por Fiestas Patrias del 2025, cuando se registraron 26.406 viajes y el traslado de 1′584.360 pasajeros. Como referencia, en una semana regular estos vehículos realizan aproximadamente 19.000 viajes, con un flujo cercano a 1′300.000 pasajeros.

Las rutas hacia el centro, norte y sur del país tendrán mayor demanda desde este sábado. Foto: archivo GEC.

El vocero indicó, además, que las rutas que concentrarán el mayor flujo vehicular serán Lima–Tarma, Lima–Huancayo y Lima–Huánuco, tanto por la Carretera Central como por la vía Canta; Lima–Áncash y Lima–La Libertad, por la Panamericana Norte; y Lima–Ica y Lima–Arequipa, por la Panamericana Sur.

“Los viajes empezarán a incrementarse de manera masiva desde este sábado. Muchas personas aprovecharán el feriado para desplazarse hacia distintos atractivos turísticos o visitar a sus familiares”, señaló.

Como parte de las medidas por el feriado largo, Power informó que la Sutran desplegará 950 inspectores a lo largo de la Red Vial Nacional para fiscalizar y sancionar el transporte informal. Además, se utilizarán equipos cinemómetros para fiscalizar que los conductores respeten los límites de velocidad.

“También deben tener en cuenta que, en la Carretera Central, desde el kilómetro 19, en Ñaña, hasta el kilómetro 145, en Pucará, estará restringido el tránsito de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas para facilitar el desplazamiento del transporte de pasajeros. La restricción se aplicará desde las 8:00 p.m. de este sábado hasta las 8:00 a.m. del domingo. Además, la medida se retomará el miércoles desde el mediodía hasta las 10:00 p.m.”, agregó.

Fuente: Sutran.

Asimismo, recomendó descargar la aplicación gratuita Viaje Seguro disponible para Android e iOS que permite monitorear un viaje mediante la placa del vehículo, verificar si una unidad cuenta con autorización para circular, reportar incidencias y acceder al mapa interactivo de alertas para conocer el estado de las carreteras y los tramos con restricciones.

Panorama en Lima

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) informó a El Comercio que, hasta el 28 de julio, el flujo vehicular en las principales vías de salida de Lima se incrementará entre un 15% y un 35% respecto a un día habitual. En ese sentido, proyecta que la Panamericana Sur registre entre 80.000 y 98.000 vehículos diarios; la Panamericana Norte, entre 70.000 y 88.000; y la avenida Ramiro Prialé, entre 36.000 y 45.000.

Sin embargo, el movimiento dentro de la capital también será importante. Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), ha elaborado un plan para reducir el impacto en la circulación vehicular durante las actividades oficiales por Fiestas Patrias, las cuales contemplan el cierre de diversas vías.

Con motivo del ensayo del Desfile Militar, programado para el 28 de julio, la MML informó a este Diario que se realizará un cierre parcial de las vías auxiliares de la avenida Brasil, en ambos sentidos, desde la avenida De la Policía hasta la avenida Simón Bolívar. Como rutas alternas se han habilitado las avenidas Alfonso Ugarte, Venezuela, Tingo María, Sucre, La Marina, Javier Prado, Salaverry, Guzmán Blanco, 28 de Julio, Cuba, Alejandro Tirado y San Felipe.

Fuente: MML.

En tanto, el 29 de julio, por el desarrollo del desfile, se ejecutará un cierre total de la avenida Brasil, entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado, desde las 12:01 a.m. hasta las 3:00 p.m. Para esa jornada se han establecido como vías alternas las avenidas Alfonso Ugarte, Venezuela, Tingo María, José de San Martín, Sucre, La Marina, Bolivia, Garcilaso de la Vega, 28 de Julio, Salaverry y Del Ejército.

Además, la municipalidad precisó que el 28 de julio, durante la ceremonia de asunción de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori, el control de los perímetros aledaños estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Impacto turístico

Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, los turistas nacionales generarán un impacto económico cercano a US$ 254′000.000 en todo el país. Así lo afirmó a El Comercio la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Maritza Montero.

“Hay que reconocer que el inusual brillo solar ha hecho que muchos limeños opten por un turismo de cercanía hacia las playas de Asia, Punta Hermosa, San Bartolo y Pucusana”, agregó.

Muchas familias optarán por visitar los museos e iglesias del Centro Histórico de Lima. Foto: Shutterstock.

Respecto a quienes permanecerán en la capital, Montero explicó que, más que acudir a centros comerciales, muchas familias optarán por visitar los museos e iglesias del Centro Histórico de Lima. “La gente busca conocer el lado más histórico de la ciudad. El recorrido puede incluir la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, el Convento de San Francisco y sus catacumbas, el Jirón de la Unión y el Barrio Chino”, señaló.

Recomendaciones

Ante el intenso flujo vehicular que se espera durante el feriado largo, el experto en transporte y gerente general de A Movernos, Roberto Vélez, recomendó a los viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación para reducir la posibilidad de contratiempos.

“Traten de salir lo más temprano posible, respeten los límites de velocidad y, sobre todo, tengan precaución porque durante las mañanas en algunos tramos de la carretera pueden encontrarse con neblina”, señaló.

Asimismo, recordó que es fundamental disminuir la velocidad al atravesar centros poblados para prevenir accidentes, ya que en esas zonas puede haber peatones cruzando la vía.

Roberto Vélez recomendó a los viajeros planificar sus desplazamientos con anticipación. / EDUARDO CAVERO

“Tanto el MTC como la Policía Nacional deben implementar medidas de alto impacto para agilizar el tránsito vehicular. Este trabajo debe realizarse de manera coordinada con las municipalidades y la Sutran. Es decir, tiene que ser un esfuerzo conjunto e interdisciplinario”, agregó.

Pronóstico meteorológico

A diferencia de lo habitual en esta época del año, Lima registrará temperaturas más elevadas durante el feriado largo. Para este sábado 25 y domingo 26 de julio, la subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Rosario Julca, informó que en Lima Norte (Carabayllo, Puente Piedra, Comas y Los Olivos) y Lima Este (San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita y La Molina) predominarán las condiciones de cielo despejado y brillo solar. “Las temperaturas oscilarán entre 27 °C y 28 °C, con una sensación térmica de hasta 29 °C”, señaló.

En tanto, en Lima Centro, principalmente en Magdalena y San Miguel, y en Lima Sur, como Villa María del Triunfo, se prevé mayor nubosidad durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, hacia la tarde también se presentarán periodos de brillo solar. En estos sectores se esperan temperaturas de entre 24 °C y 26 °C, con una sensación térmica de hasta 27 °C.

“Las horas de mayor frío se registrarán desde la madrugada hasta aproximadamente las 10:00 a.m. Entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. predominarán las condiciones de brillo solar”, indicó la especialista.