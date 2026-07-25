icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este fin de semana comienza el feriado largo por Fiestas Patrias, por lo que se espera un intenso desplazamiento de personas desde Lima hacia distintas regiones del país. Ante ello, las autoridades prevén una mayor congestión en las principales vías de salida de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.