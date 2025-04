Este domingo, último día del feriado largo de Semana Santa, los carriles del sentido de sur a norte de la carretera Panamericana Sur fueron copados ayer desde tempranas horas de la mañana por miles de autos y buses interprovinciales que retornaron a Lima.

De acuerdo con los reportes de conductores en los aplicativos Waze y Maps, el tráfico más intenso en la mencionada carretera se registró entre las 10 a.m. y 3 p.m. Entre el km 89, a la altura de Bujama (distrito de Mala), y el km 100, el distrito de Asia se registró una cola vehicular de 11,2 km .

Las unidades circulaban a velocidades entre 10 y 22 km/h.

Punto más alto de tráfico a las 12.15 a.m.

Una situación igual de caótica se registró desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m. desde el km 44, en Punta Negra, hasta el km 51 a la altura de La Chutana. Debido a esta situación, hubo una cola de 7,2 km y los vehículos avanzaban a velocidades entre 20 y 30 km/h.

Cola de tráfico hasta La Chutana.

Precisamente, la concesionaria Rutas de Lima reportó un accidente de tránsito en el km. 46 de la Panamericana Sur en el sentido norte a las 11.43 a.m.

#RutasAlerta ¡Atención! #RutasDeLima te informa que hay un Accidente, en el KM 46.000 de la #PanamericanaSUR sentido Norte, Separador Central #RutaSegura — Rutas de Lima (@RutasDeLima) April 20, 2025

Finalmente, a la 1 p.m. ocurrió el cambio de sentido, que revirtió dos carriles de la Panamericana Sur con sentido norte-sur a sur-norte entre el km. 50 (playa Santa María) y el intercambio vial de Atocongo en el km. 11, San Juan de Miraflores. De esta manera, se habilitaron más carriles con destino a Lima. Esto permitió que, a partir de la 1:30 p.m., el tránsito sea más fluido.

Foto: Rutas de Lima.

Hasta el cierre de esta edición, Rutas de Lima reportó 3 vehículos averiados y 2 accidentes ayer en la Panamericana Sur.

Más de 110 denuncias en el WhatsApp de #NoTePases

La participación activa de los ciudadanos también estuvo presente en la carretera Panamericana Sur para denunciar a los malos conductores que, en medio del tráfico intenso, invadieron irresponsablemente la vía auxiliar.

El WhatsApp 937-714-189 de #NoTePases recibió ayer más de 110 reportes de vehículos utilizando indebidamente la berma de emergencia.

Uno de estos casos fue el del auto de placa BBV-000 que ingresó a la auxiliar a la altura del km.96 de la Panamericana Sur a las 13:08 p.m. Este vehículo es propiedad de Rosario Jaime Armes y Walter Silva Marchena.

BBV-000 invadió la auxiliar para evitar el tráfico.

Otra unidad infractora tenía la placa BDQ-392, que invadió la vía de emergencia a la 1:30 p.m. en el km 79 cuando regresaba a Lima. Pertenece a la empresa Pinturas bicolor.

¿Cuántos vehículos regresaron a Lima?

La concesionaria Rutas de Lima informó a El Comercio sobre la cantidad de vehículos que retornaron a Lima entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. De 12 m. a 1 p.m. ocurrió el pico de unidades por hora que regresaron a la capital a través de la Panamericana Sur: 4.705 . El segundo reporte más alto fue de 11 a.m. a 12 m. con 4.584 vehículos, mientras que de las 10 a.m. a 11 a.m. circularon 4.190 en el sentido de sur a norte.

7 a 8 a.m. 8 a 9 a.m. 9 a 10 a.m. 10 a 11 a.m. 11 a.m. a 12 m. 12 m. a 1 p.m. 1.928 vehículos por hora 2.678 vehículos por hora 3.669 vehículos por hora 4.190 vehículos por hora 4.584 vehículos por hora 4.705 vehículos por hora

César Velarde, gerente de Operaciones de Rutas de Lima, informó que la empresa habilitó casetas adicionales en el peaje Villa para la salida al sur, y en el peaje Punta Negra para el retorno a Lima. Además, se aceptaron pagos con POS y efectivo para vehículos livianos, con el objetivo de agilizar el paso en los horarios de mayor congestión.

Asimismo, la concesionaria desplegó más de 250 colaboradores en la Panamericana Sur para garantizar una atención rápida y segura.

Nuestros lectores como aliados mediante WhatsApp

El Comercio habilitó el número de WhatsApp 937-714-189, una herramienta para que los ciudadanos tengan un rol protagónico, permitiéndoles reportar infracciones graves con fotos y videos de vehículos que invaden la vía auxiliar de la Panamericana. Esta evidencia se transformará en sanciones efectivas a través del sistema de papeletas ciudadanas.

Con el apoyo de Mapfre, este número continuará recibiendo denuncias ciudadanas con videos. Próximamente, se ampliará la cobertura a más zonas de Lima y se recibirán reportes de otras infracciones de tránsito.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos que compartas los videos en HD.

Menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que se observó el vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, uno de los datos que incluimos es el nombre del propietario de la unidad.

Desde su inicio en 2018, la campaña #NoTePases ha trabajado incansablemente para fomentar un tránsito más seguro y responsable.

¿Qué sanción puedes recibir si usas indebidamente la vía auxiliar?

‘Bermas’ es el nombre técnico de las vías auxiliares. Invadirlas implica cometer la falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito, infracción grave que se sanciona con una multa de 8% de una UIT (428 soles según su valor en el 2025) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.