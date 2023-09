Autos en medio de la pista, ruido incesante del claxon, tráfico en horas punta. Ese es el escenario que se observa desde hace años en las principales vías de la ciudad y donde el taxi colectivo es uno de los principales causantes. Un claro ejemplo de ello es lo que pasa en las vías por donde transitan los corredores complementarios, que pese a haber sido concesionadas para uso exclusivo de buses, lucen invadidas por vehículos que ofrecen este servicio informal de transporte.

En julio pasado, se pudo comprobar el nivel de informalidad que alcanza este ilegal negocio. Tras el analizar cerca de 200 placas, El Comercio puso a descubierto la existencia de un grupo de 9 personas que tienen a su nombre 77 unidades que hacen taxi colectivo a lo largo de la avenida Javier Prado, por donde transita el Corredor Rojo. Se comprobó que estos vehículos eran manejados por choferes que encubrían una serie de prácticas que bordeaban la ilegalidad, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como peatones. De acuerdo a la evidencia, estas personas serían los verdaderos ‘Dueños de la Javier Prado’.

VIDEO RECOMENDADO Un equipo de la campaña #NotePases de El Comercio analizó placa por placa un total de 230 minivanes que recorren la Javier Prado haciendo taxi colectivo. En promedio, por cada 100 unidades se generan casi 1 millón de soles en papeletas sin pagar. Además, cerca de la mitad de los choferes analizados manejan sin un brevete habilitado. Este servicio ilegal es el que pretende legalizar en Lima el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre

Sin embargo, si hablamos de vías con mayor flujo vehicular y de ciudadanos de todo Lima no puede quedar exenta la avenida Arequipa, vía que ayuda a conectar la zona este y sur de Lima (Miraflores y Barranco) con el centro y oeste de la ciudad (Cercado, Rímac y San Juan de Lurigancho).

En el último mes, un equipo de la campaña #NotePases de El Comercio tomó apunte de 300 placas de taxis colectivos que recorren a distintas horas del día toda la avenida Arequipa haciendo transporte informal, por donde transita el Corredor Azul, con el propósito de descubrir las cifras que arroja este ilegal negocio, el cual sigue ocasionando una serie de accidentes, generando tráfico y que además está protegido por redes de cobro de cupos y extorsión.

(Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Cada placa fue analizada minuciosamente: se verificó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la ATU si registran papeletas por infringir las normas de tránsito y si estas han sido canceladas o no, así como en registros públicos para conocer a los propietarios y si tienen a su nombre una orden de captura u algún otro tipo de requerimiento.

Los resultados de la muestra recogida por El Comercio revelan mucha información de los taxis colectivos en dicha vía. A diferencia de lo hallado en la Javier Prado, donde se descubrió una especie de ‘oligopolio del transporte informal’ que tenía a su nombre decenas de unidades que hacían colectivo, el descubrimiento más importante en la avenida Arequipa tiene que ver con la deuda exorbitante por papeletas impagas que acumulan estos vehículos, la cual supera el millón por cada 100 autos.

Asimismo, se pudo calcular que con el dinero adeudado por los 300 taxis colectivos analizados que circulan por la ruta Arequipa-Garcilaso-Tacna, se podría fácilmente adquirir cinco buses para el Corredor Azul. Esta adquisición se multiplicaría exponencialmente en caso la totalidad de vehículos informales que transitan por esta ruta pagara sus multas.

Vale precisar que esto solo es un cálculo comparativo, ya que el dinero que recauda las entidades pertinentes a través del pago de papeletas no es destinado a mejorar el transporte en la ciudad, sino a las arcas de los municipios para distintos fines.

Millonaria deuda en papeletas

El análisis hecho por El Comercio muestra que los 300 taxis colectivos acumulan un total de 2.500 papeletas por infracciones graves. Es decir, por cada 100 taxis colectivos que circulan por la Arequipa se registra poco más de 830 papeletas.

Sin embargo, eso no acaba ahí, pues cabe precisar que todas esas multas aún no han sido pagadas. Tras realizar el cálculo respectivo, se comprobó que a la fecha la deuda asciende a 3 millones 200 mil soles. Es decir, en promedio, por cada 100 taxis colectivos de la avenida Arequipa existe una deuda cercana a 1 millón de soles en multas.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

En diálogo con El Comercio, Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora del Corredor Azul, estimó que existe por lo menos 5.000 taxis colectivos que operan en la ruta Arequipa-Garcilaso-Tacna, según las mediciones hechas en dichas avenidas. “Yo sí creo que por lo menos hay 5.000 vehículos que prestan servicio de taxi colectivo en Arequipa-Tacna-Garcilaso de manera constante”, manifestó.

En ese sentido, se puede calcular entonces que la deuda acumulada por multas impagas en esta ruta del Corredor Azul alcanzaría los 50 millones de soles, una cifra realmente exorbitante.

¿Qué se podría comprar con dinero de multas?

Con el dinero producto de la millonaria deuda que acumulan los autos informales en la avenida Arequipa se podría implementar diferentes medidas a fin de mejorar el transporte en las rutas de los corredores complementarios, en este caso, del Corredor Azul. De acuerdo a Morán, algunas de estas son:

Comprar más buses. Un bus equivale a casi 600 mil soles. Con la multa de 300 vehículos se podrían adquirir cinco buses. Mientras que con las multas de 5.000 vehículos se podrían comprar un total de 83 buses .

. También se podría invertir en cámaras que detecten cuando los taxis colectivos invaden carriles exclusivos del corredor.

El dinero serviría para construir paraderos exclusivos para buses que cuentan con puerta a la izquierda. Esto beneficiaría a personas con alguna discapacidad, como quienes utilizan silla de ruedas.

Se podría implementar semáforos inteligentes que estén programados para dar prioridad a los buses del corredor y así los usuarios lleguen más rápido a su destino.

“El dinero de las multas equivale a la compra de decenas de buses. También se podría invertir en cámaras y el tema de semaforización. En tanto, lo más preocupante es la falta de implementación de paraderos exclusivos y que permitan a los usuarios hacer la subida más rápida. Con todo ese dinero se puede gestionar rápidamente el tema de paraderos con puerta a la izquierda, por ejemplo. Es demasiada plata y hay 50 formas de mejorar y permitir que el viaje sea más rápido”, detalló Morán.

Por otro lado, señaló que la cantidad de intervenciones a taxis colectivos en la ruta del Corredor Azul no son suficientes para la cantidad de vehículos que transitan durante todo el día. “El número de informales es muy grande para 60 intervenciones a la semana. Estamos hablando que en el corredor probablemente se hagan entre 6.000 y 8.000 viajes al día en colectivos”, indicó.

Morán explicó que los taxis colectivos que invaden la ruta del Corredor Azul tienen tres puntos de origen. El primero está en Flor de Amancaes (Rímac). El taxi que parte de aquí tiene normalmente como destino final las avenidas 28 de julio o Javier Prado. Otros colectivos, en cambio, vienen desde San Juan de Lurigancho (por el túnel) y llegan usualmente hasta Paseo Colón o 28 de julio. Y el tercer taxi colectivo comienza en Miraflores, al inicio de Larco, y desde ahí se va juntando con los que van entrando por Angamos. Estos autos llegan hasta el Centro Cívico y de ahí retornan.

(Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Algo que sí reconoció Morán es que la ATU viene avanzando en la implementación de los carriles exclusivos. “Ya tenemos en Tacna y Garcilaso. Hay que reconocer que eso ha sido un buen trabajo de la ATU, pero le falta complementarlo con personal para que funcionen como vallas humanas”, agregó.

Un verdadero peligro al volante

Entre las principales faltas cometidas por los conductores de los autos colectivos se encuentran: manejar en estado de ebriedad, sin licencia o permiso provisional, sin SOAT, sin revisión técnica, dejar a pasajeros en mitad de la pista, estacionar en lugares prohibidos o que afecte la operatividad del servicio de transporte público o fluidez del tránsito, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros y no llevar puesto el cinturón de seguridad.

En tanto, al inspeccionar una por una las papeletas impuestas este Diario constató que en 2 de cada 10 de estas figura que el conductor del colectivo se negó a identificarse.

Otro dato igual de importante, pues resalta el peligro que representan y el nivel de irresponsabilidad de los conductores de taxis colectivos, es que más de la mitad de colectiveros de la Arequipa manejan sin brevete habilitado: 10 choferes presentan brevete cancelado, 71 no tienen licencia, 26 tienen el brevete suspendido, 7 retenido y otros 30 vencido. Solo 127 cuentan con brevete vigente.

Asimismo, según registros públicos, dos vehículos analizados figuran con la anotación de “robo vigente”.

Por otro lado, El Comercio también revisó el estado en el que se encuentran cada papeleta de los 300 vehículos analizados. Se tomó en cuenta solo los registrados en el sistema del SAT, ya que en el de la ATU todas las multas figuran como pendientes. Es decir, se verificaron en total 1.200 papeletas.

(Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Los resultados muestran la facilidad con la que las papeletas son impugnadas en el sistema del SAT, un procedimiento que se realiza por medio de una red de abogados especializados en dilatar multas hasta lograr su prescripción, aprovechando la carga procesal en cada fase del reclamo, como ha denunciado anteriormente este Diario.

En la muestra recogida, 274 papeletas figuran como “Pendiente” de pago y 46 como “Pendie-Pr”. Asimismo, 196 papeletas se encuentran bajo “Medida cautelar” y 434 con “Medida-Pr”. En tanto, en el estado de unas 70 multas se lee “En Coactiva” y en otras 129 “En Coa-Pr”, mientras que 11 papeletas se encuentran con “Expediente Pendiente”.

Vale precisar que “Pr” significa que dicha papeleta ya se encuentra en la parte final de ese proceso. En resumen, un total de 320 multas están a la fecha pendientes de pago (con o sin resolución de la infracción), 630 papeletas están bajo medida cautelar (el órgano jurisdiccional ha suspendido de momento el pago o la orden de captura), mientras que en el caso de 199 papeletas el SAT ya se vale de medios coactivos para hacer efectivo el cobro de la deuda.

Todo esto quiere decir que los infractores solo se ven obligados a pagar el 17% del total de papeletas impuestas, es decir, solo 199 de 1.200. Esto es así ya que en los otros estados sí es posible seguir impugnando y/o apelar una multa a fin de dilatar el proceso y que finalmente este prescriba. Mientras que la papeleta no entre en proceso coactivo, los infractores “no están obligados” realmente a cancelar la deuda. Ellos se valen de esto para seguir operando impunemente en la Arequipa.

Tomando en cuenta que la deuda por las 1.200 papeletas registradas en el SAT asciende a 866 mil soles, según calculó este Diario, por el momento los infractores solo “están obligados” a pagar 147 mil soles. El resto de la deuda (719 mil soles) aún puede ser objeto de argucias legales para que se dilate el proceso de cobro.

Análisis del problema

Para Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, la aparición de los taxis colectivos no son sino el resultado de un deficiente servicio de los corredores complementarios. Sostuvo que sus buses no tienen una frecuencia establecida.

“Si los buses tuvieran una frecuencia establecida permanente los pasajeros no tendrían que esperar en horas valle y punta. Las personas pueden esperar 20 minutos o media hora y si no aparece el bus entonces toman el auto colectivo. Esa es la razón. Entonces para que se dé un cambio real lo que tiene que hacerse es implementar con la mayor celeridad posible el sistema integrado de transporte”, indicó.

Consideró que la actual gestión de la ATU está poniendo de su parte para tratar de avanzar con lo que se puede, en lo que respecta a los corredores complementarios, sin embargo, opinó que poner mayor fiscalización en sus rutas no va tener mayor impacto disuasivo en los taxis colectivos.

“La fiscalización no va a cambiar las cosas, porque la razón del auto colectivo es el deficiente servicio, no hay suficiente unidades. La multa no va a cambiar el comportamiento de los conductores porque no van a pagar y encima pueden presentar una medida cautelar. Es decir, hay formas de poder neutralizar esa sanción”, detalló Quispe.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Añadió que si se establece una frecuencia determinada para los buses y se implementan otro tipos de sanciones, además de las multas, los usuarios van a elegir agar menos y abordar el servicio del corredor. “Si se mejora las condiciones de la ruta no se retirará al 100% de colectivos, pero estoy seguro que por lo menos saldría un 80%”, dijo el experto.

Quispe también sostuvo que una de las cosas a lo que tiene que apelar la ATU es al uso e implementación de la tecnología para mejorar el transporte. Agregó que si se implementan cámaras en las avenidas Arequipa y Javier Prado sería una respuesta inmediata a fin de solucionar el problema de los colectivos y las infracciones al tránsito que son muy recurrentes en todas las calles de nuestra ciudad.

“Somos la única ciudad de Sudamérica que no cuenta con sistema integrado de transporte, semáforos inteligentes y menos una red de cámaras para controlar la velocidad y seguridad vial”, lamentó.

Cifras de fiscalizaciones y operativos

El Comercio consultó a la ATU sobre los avances más resaltantes en cuanto a la fiscalización de los autos colectivos que transitan en los corredores complementarios, sobre todo en lo que respecta a la ruta del Corredor Azul, además de otros datos relacionados a acciones para mejorar el transporte en la ciudad.

La autoridad sostuvo que en lo que va del 2023 se han internado 435 vehículos que prestaban el denominado servicio de “colectivo” durante los 2.978 operativos de fiscalización realizados en las rutas del Corredor Azul. Asimismo, informó que en lo que va del año, se han llevado a cabo más de 17.000 operativos de fiscalización, llevando a depósito a 2.072 carros, principalmente por informalidad.

(Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

“Así también, se dio inicio a la fiscalización electrónica con la Municipalidad de Lima, lo que nos ha permitido detectar en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la Av. Garcilaso, un total de 244 vehículos infractores en el último mes, a quienes se evalúa el inicio de procedimientos administrativos sancionadores”, destacó.

Agregó que durante el 2023, se incrementó en casi un millón el número de pasajeros a bordo de este corredor. Asimismo, señaló que, durante las primeras 33 semanas del 2022, el Corredor Azul trasladó a 10 millones 678 mil 340 pasajeros, mientras que, en el mismo periodo de este año, trasladó a 11 millones 607 mil 407 pasajeros, lo que indica un incremento de 929 mil 067 pasajeros en este servicio.

La ATU informó que durante la actual gestión, que inició en mayo pasado, se registró la semana con mayor número de pasajeros trasladados por el Corredor Azul en los últimos dos años: un total de 388 mil 435 usuarios en la semana del 14 al 20 de agosto, marcando así, 28 mil pasajeros más en la semana similar del 2022.

Al respecto, Morán comentó que sí ha habido un incremento de las actividades de fiscalización, pues de dos eventos a la semana ahora hay casi unos 60 fiscalizaciones en el mismo periodo. Sin embargo, consideró que esta cifra sigue siendo insuficiente. “Mientras que ATU no tenga elementos suficientes como para llevarse las unidades a los depósitos, que es una idea mas coherente para sacar a los taxis colectivos, no hay avance significativo. La estrategia tiene que ser diferente y nosotros creemos que esta debe mejorar”, dijo.