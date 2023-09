Un trabajo articulado entre diversas organizaciones civiles ha logrado esterilizar de manera gratuita a más de 60 perros y gatos en una maratónica jornada el pasado domingo 10 de setiembre. En agosto de este año, el gobierno aprobó la reglamentación de la Ley “Cuatro patas” que prioriza la esterilización de perros y gatos como política de salud pública; sin embargo, según organizaciones, la mayoría de campañas de esterilización todavía son desarrolladas desde el ámbito privado y no público.

Este domingo, la asociación Vida Digna, la empresa Dentitoy, el club ecuestre de Huachipa y médicos veterinarios se unieron para lograr la esterilización de 66 perros y gatos en Huachipa. Días antes, se entregaron folletos con la información de la campaña y los puntos a cumplir para que los vecinos lleven a sus mascotas. La acogida fue enorme y eso demuestra no solo la actitud positiva de la población, sino también la demanda no atendida, explicó Valeria Di Paolo, directora del albergue de la asociación Vida Digna. Comentó que hay días de campaña donde hay tanta demanda que no alcanza el tiempo.

Di Paolo explicó que hacer estas campañas requiere una enorme coordinación con otras entidades y, sobre todo, financiamiento. Por esa razón no se pueden hacer muchas campañas seguidas como ellos quisieran. Por ejemplo, los veterinarios que participan de estas campañas “separan un domingo y regalan su tiempo, en vez de descansar, apoyan”, comentó.

Blanca Acosta Julcamoro, médico veterinario, quien participó de la jornada en Huachipa y viene trabajando en campañas hace más de 10 años, comentó que las estas jornadas tienen un gran impacto en la población y, aunque todavía hay animales en las calles, en zonas puntuales donde se trabaja constantemente ya se ha reducido la cantidad de animales en la vía pública.

Acosta también explicó que las jornadas donde ella ha participado siempre son financiadas por los dueños de las mascotas, a quienes se cobra un monto sumamente bajo, o campañas gratuitas para la población que son financiadas por rescatistas, asociaciones o personas interesadas, pero siempre por civiles. Resaltó que “las campañas deben ser dirigidas a las zonas que lo necesitan. (...) Zonas de bajos recursos, con altos índices de perros abandonados, en los conos, esa es la tarea de quienes estamos en campañas”.

La directora de Vida Digna agregó que estas campañas realmente deberían ser trabajo de cada municipio, pero no se puede esperar a que ellos actúen, porque no se controla la población canina y felina en las calles. Sostuvo que “hay una ley reglamentada que todo municipio debe velar por los animales abandonados o en estado de maltrato, pero muy pocos lo hacen, sobre todo en las zonas más necesitadas”.

"Las campañas tienen como fin principal evitar la reproducción de los animales. Los animales que nacen en la calle, lamentablemente, no todos consiguen hogares y mueren en el camino. Mirko Alexis Castro, médico veterinario

Ley "Cuatro patas"

El 23 de agosto del 2023, el gobierno aprobó la Ley N° 31311, o también conocida como Ley “Cuatro patas” mediante el Decreto Supremo (DS) Nº 024-2023-SA. Esta tiene como objetivo priorizar la esterilización de perros y gatos como componente de la política nacional de salud pública.

El DS resalta que “la esterilización es un componente de la política nacional de salud pública y se establece como el método principal en los programas de salud para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos” e incluye a entidades públicas y privadas, regionales y locales, así como personas naturales y jurídicas.

Sin embargo, todavía queda pendiente presentar el protocolo de la esterilización para dichos animales. El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que desde la aprobación del reglamento, el ministerio tiene 60 días para trabajar y presentar el protocolo, por lo que todavía se encuentran todavía en esta fase.

Los médicos veterinarios indicaron que es indispensable que en todas las jornadas haya médicos profesionales para atender a los perros y gatos.

Luis Alberto Oliva Cerna, responsable del Componente de Prevención y Control de Zoonosis del Minsa comentó a El Comercio que estos 60 días son para elaborar el protocolo del proceso quirúrgico. El Minsa lo elabora y con este protocolo se uniformiza el proceso y se entrega a los municipios. Luego, los municipios lo ejecutan de acuerdo a sus capacidades e indicadores de prioridad.

Oliva Cerna también explicó que las campañas de esterilización permiten que los dueños tengan la oportunidad de controlar la reproducción de sus mascotas y prevenir problemas de salud. “Muchas veces las mascotas van a tener reproducciones inesperadas y ahí se genera el abandono, por ello la esterilización, en el marco de la tenencia responsable, va a fortalecer esta situación de beneficio”, dijo.

Por otro lado, explicó que, en cuanto a los animales en estado de abandono, los municipios y la comunidad tendrán que organizarse para recoger a estos animales y llevarlos a albergues para luego ser esterilizados y, tras eso, promover la adopción. Además, señaló que “hay penas privativas cuando hay abandono según la ley. Las mascotas en la vía publica se pueden reducir con la participación de municipios y la comunidad organizada”.

El médico veterinario Mirko Alexis Castro, quien también participa en campañas de esterilización, comentó que es urgente que la ley sea ya efectiva porque esta especifica qué debe hacer el Estado. “Dice que se formarán comités por localidad, apoyo a las municipalidades, presupuesto anual, incentivar a médicos y más”, explicó.

Registro de animales en estado de abandono… En el país no existe un registro nacional, provincial, ni distrital de perros y gatos en situación de abandono. Sin embargo, existen algunas aproximaciones. En el 2019, un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Cayetano Heredia estimó que la cifra era superior a los 6 millones. De este número, 4 millones se encontrarían en Lima, calculó en 2018 el proyecto Voz Animal. Asimismo, desde la iniciativa ALaMichi, se tiene la información de que alrededor de un millón de gatos no cuentan con un hogar en Lima Metropolitana.

Denuncia maltrato animal

Otro factor importante a tomar en cuenta, ya sea con mascotas o animales en estado de abandono, es el maltrato animal. Desde hace algunas semanas, se han registrado diversos casos de maltrato animal, siendo uno de los más conocidos el de Giuseppe Miani Escobar, joven de 21 años que acuchilló a su perro de raza pug. Este fue sentenciado por el Poder Judicial a 10 meses de prisión suspendida por el delito contra el patrimonio, daños, abandono y actos de crueldad contra animales domésticos, tras acogerse a la terminación anticipada.

Si uno es testigo de maltrato animal, tiene diversos canales para denunciar. El primero es la Policía Nacional del Perú a través de una comisarías para presentar una denuncia formal. Es importante proporcionar la mayor cantidad de detalles y pruebas posibles para que la denuncia sea efectiva. Otra opción es contactar a organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de animales. Muchas veces estas cuentan con equipos capacitados para investigar y apoyar en la denuncia.