Medidas. El último domingo 19 de mayo, el Ejecutivo promulgó la ley de medicamentos genéricos. Ha pasado un día de esta aprobación y la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes ya anunció que presentará una acción de amparo de inconstitucionalidad contra esta iniciativa.

En comunicación con un medio local, el presidente del gremio, Carlos Villarroel, dijo que este texto no tiene sustento técnico, motivo por el que lo calificó como “populista”.

Para el representante, esta ley afectará directamente a 24,000 farmacias en todo el país . Sus reclamos, según detalló, han sido expuestos en el Congreso de la República, pero no tuvieron el respaldo que esperaron.

“ Hemos mostrado nuestra desconformidad y rechazo a esta ley populista, ya que creemos que no soluciona el problema de medicamentos genéricos para la población . En esta ley no existe ningún artículo relacionado con la reforma del sector salud para la mejora de la adquisición y abastecimiento de medicamentos genéricos en hospital o postas médicas del Minsa”, explicó ante Canal N.

Más adelante, Carlos Villarroel advirtió que están en riesgo de quiebra, ya que les resulta insostenible mantener un stock de 434 medicamentos genéricos , que es lo que la nueva ley pide.

“No estamos en capacidad de tenerlos en stock como oferta al 30%. Hay riesgo de multas de 2 UIT si no se tiene el stock, que muchas veces no es una gestión de la tienda, sino del proveedor. El capital promedio de una pequeña farmacia es 30 mil, con 26 mil de multa se llega a la quiebra inminente ”, subrayó.

Para la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes, la ley, firmada recientemente por Dina Boluarte, vulnera tres principios constitucionales, incluyendo la economía social de mercado.