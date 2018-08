Médico quedó grave tras contraer gripe AH1N1 y familiares están endeudados

Hace poco más de un mes el médico anestesiólogo Manuel Guevara Bendezú se contagió de la gripe AH1N1, en Tacna, motivo por el cual fue trasladado a Lima para ser tratado. Hoy, sus hijos deben una alta cifra de dinero por el tratamiento y piden ayuda.



Guevara Bendezú se habría contagiado en el hospital Hipólito Unanue, donde trabajaba en la región del sur. Fabián Guevara, hijo del médico, contó en informe de América Noticias que fueron los doctores del hospital Daniel A. Carrión de Tacna, donde fue atendido por el caso de influenza, los que recomendaron sobre una clínica en Lima que cuenta con un tratamiento especial.



Es así que se contactan con la clínica Del Inca en Lima, la cual tiene el sistema de oxigenación por ECMO, un soporte mecánico que simula al pulmón y permite oxigenar el órgano dañado del paciente, pero de alto costo.



Ya son 42 días los que el doctor Guevara se encuentra internado y hasta el momento, el saldo que deben cancelar sus familiares es de más de un millón de soles, motivo por el cual buscaron opciones para saldar el pago y descubrieron que EsSalud tiene convenio con la clínica Del Inca, tratado que, según ellos, nunca les avisaron pese a que el paciente trabajaba en un hospital del Estado.



- Contagio por AH1N1 -

El desesperado hijo contó en el informe periodístico que su padre se contagió de la gripe AH1N1 cuando entubaba a un paciente en el hospital Hipólito Unanue de Tacna. Tras ser observado por sus colegas, le diagnosticaron síndrome de respiración aguda.



“En la sala de emergencia donde mi papá trabaja, es usual que llamen al anestesiólogo a que entuben. Él entuba a un enfermo y fue el único contacto que tuvo. Después este paciente fue confirmado con influenza AH1N1, que es el mismo diagnóstico que tuvo mi papá”, contó el muchacho.



- Essalud responde -

En comunicación con El Comercio, un representante de EsSalud precisó que la familia del paciente Guevara Bendezú ya estaba al tanto del costo que sería de más de medio millón de soles. Negó que se haya recomendado el traslado del paciente.

“Nuestros médicos en ningún momento han direccionado para que se lleve al paciente a otro centro. Lo que normalmente hacemos es derivar al hospital Rebagliati (en Lima) previa junta médica”, indicó el doctor Paulo Gordillo, gerente de la Red de Tacna. Es así como los familiares firmaron el Formato de Alta Voluntaria, con el que exoneran de responsabilidad al hospital.

Por otro lado, Gordillo precisó que no hay sobrecosto con Essalud y la deuda con la clínica no la pueden atender. “Essalud no reconoce gastos de pacientes que no estén dentro del sistema de atención”, indicó. Por lo pronto, Guevara Bendezú podría ser traslado a un centro de mayor complejidad de Essalud como el hospital Guillermo Almenara o Edgardo Rebagliati. Añadió que mantienen contacto con los familiares para brindarle ayuda al paciente asegurado.