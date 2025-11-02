Gobierno destina más de S/ 48 millones al Ministerio Público para reforzar la lucha contra el crimen organizado. (Foto: Andina)
Gobierno destina más de S/ 48 millones al Ministerio Público para reforzar la lucha contra el crimen organizado. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (MEF) autorizó una transferencia de S/ 48 millones 58,483 al , con el fin de reforzar las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado en todo el país.

LEE: Finalizó el recorrido del Señor de Los Milagros del 2025

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 239-2025-EF, publicado este domingo en el diario oficial El Peruano, y se ejecutará con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El decreto establece que los recursos asignados servirán para financiar los gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal y administrativo, la participación en audiencias judiciales, así como la operatividad y conectividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas.

Asimismo, se precisa que parte de los fondos estarán destinados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de fortalecer sus áreas especializadas de investigación y peritaje, esenciales en los procesos judiciales relacionados con la criminalidad organizada.

En paralelo, el MEF también aprobó una transferencia de S/ 45 millones 621,426 a favor de la propia Reserva de Contingencia, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025.

La norma dispone que los titulares de los pliegos involucrados deberán desagregar los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto, bajo responsabilidad.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1440, la Reserva de Contingencia constituye un crédito presupuestario global administrado por el MEF, destinado a cubrir gastos imprevistos o de naturaleza urgente que no pueden ser anticipados en los presupuestos anuales de los distintos sectores del Estado.

MÁS: MML iniciará acciones legales contra Rutas de Lima por el reinicio del cobro de peajes en la Panamericana Sur

El Ejecutivo subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos por garantizar el funcionamiento continuo del sistema de justicia y mejorar la respuesta del Estado ante el crimen y la , en un contexto nacional que exige medidas de refuerzo presupuestal y operativo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC