El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 48 millones 58,483 al Ministerio Público, con el fin de reforzar las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado en todo el país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 239-2025-EF, publicado este domingo en el diario oficial El Peruano, y se ejecutará con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

El decreto establece que los recursos asignados servirán para financiar los gastos de desplazamiento y diligencias del personal fiscal y administrativo, la participación en audiencias judiciales, así como la operatividad y conectividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas.

Asimismo, se precisa que parte de los fondos estarán destinados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de fortalecer sus áreas especializadas de investigación y peritaje, esenciales en los procesos judiciales relacionados con la criminalidad organizada.

En paralelo, el MEF también aprobó una transferencia de S/ 45 millones 621,426 a favor de la propia Reserva de Contingencia, en el marco de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025.

La norma dispone que los titulares de los pliegos involucrados deberán desagregar los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario posteriores a la entrada en vigencia del decreto, bajo responsabilidad.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1440, la Reserva de Contingencia constituye un crédito presupuestario global administrado por el MEF, destinado a cubrir gastos imprevistos o de naturaleza urgente que no pueden ser anticipados en los presupuestos anuales de los distintos sectores del Estado.

El Ejecutivo subrayó que estas acciones forman parte de los esfuerzos por garantizar el funcionamiento continuo del sistema de justicia y mejorar la respuesta del Estado ante el crimen y la inseguridad ciudadana, en un contexto nacional que exige medidas de refuerzo presupuestal y operativo.