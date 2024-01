A través de un megaoperativo en tres falsos call center ubicados en el distrito de Lince, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a aproximadamente 300 personas, a quienes vincula a actividades de extorsión en la modalidad de préstamos ‘gota a gota’. Sin embargo, la mayoría de ellos son bastante jóvenes e incluso adolescentes, por lo que sus padres manifiestan que ellos no sabían de las actividades criminales de las bandas delictivas que operaban en estos lugares, pues laboraban tal cual lo hace el área de cobranzas de cualquier entidad financiera.

Según la información de la PNP, la empresa que operaba a través del aplicativo Alpacash era la fachada de una banda denominada “Los aplicativos del mal”, la misma que estaría liderada por más de 20 cabecillas. Al ser acosados, incluso después de pagar sus deudas, los clientes reportaron a las autoridades los hechos, por lo que la organización acumulaba más de 7000 denuncias.

Ante ello, durante la tarde de este 12 de enero, los centenares de intervenidos fueron llevados hacia la Dirincri, en medio de fuertes medidas de seguridad y algunos fueron presentados con sus chalecos de “detenidos”. El traslado de los cuatro buses fue de tal magnitud que la avenida España fue cerrada por varios minutos, por lo que el servicio de transporte también se vio interrumpido, incluso los buses del Metropolitano dejaron de transitar.

Muy preocupados, las familias de las decenas de jóvenes y adolescentes se acercaron hasta la sede de la Dirincri para conocer la situación de sus hijos e hijas.

Allí, señalaron a TV Perú que sus hijos solo realizaban llamadas de cobranzas, tal como lo hacen los bancos en el país para recordar a sus clientes sus fechas de pago cuando estos se retrasan en los abonos.

“Mi familiar tiene 21 años. Esta era una empresa que les pedía todo en regla, antecedentes policiales incluso, entonces uno se agarra con la sorpresa de que ahora dicen que es una estafa y los muchachos que son inocentes... todos son jovencitos. Mi hija trabaja para pagar sus estudios y miren lo que le está pasando ahora. Mi hija siempre me decía que ellos no podían utilizar palabras soeces ni amenazar a los que cobraban. Eso es lo que mi hija siempre me decía ‘a nosotros nos dicen que siempre tenemos que hablarles con respeto a los clientes’”, manifestó con preocupación, el ciudadano Everson Gonzalez.

Este padre relató que su hija empezó a trabajar en uno de los call center intervenidos apenas en diciembre, luego de que un excompañero de colegio le ofreciera la posibilidad de tener un empleo que le permitiera compaginar el trabajo con sus estudios universitarios. Además, contó que una de sus compañeras apenas empezó a trabajar ayer.

“Es triste que los saquen así y hagan un show, esos muchachos psicológicamente como van a quedar. Estas cosas van a quedar registradas en internet y eso es un daño psicológico para estos muchachos que son trabajadores. Ella estaba en el sector de cobranzas. Llamaban para cobrar, tal cual hace un banco en el Perú”, concluyó.

Otra madre no dudó en mostrar su enfado y pidió a la PNP ser más cuidadosa con el trato que reciben los jóvenes. Además, detalló que la empresa operaba legalmente para las contrataciones, pues sus familiares contaban con beneficios sociales.

“Mi hija tiene 29 años. Ella simplemente realizaba cobranzas. Ellos simplemente trabajan, a quienes tienen que buscar es a los dueños. No es posible que unos jóvenes de entre 18 a 30 años vayan a pagar por un delito que no tienen nada que ver. Ellos solo llamaban para hacer las cobranzas: ‘señor, tiene una deuda con nosotros, pague su deuda’ y ya. Ahí no hay extorsión. Mi hija no es ninguna delincuente para que la bajen así”, expresó la ciudadana Carolina Zambrano.

El jefe y general de la PNP, Jorge Luis Angulo, indicó que de las 300 personas intervenidas, 15 serían los cabecillas entre peruanos y extranjeros.

Las intervenciones, que también contaron con presencia de representantes del Ministerio Público, se produjeron en los edificios El Dorado, ubicado en la cuadra 24 de la avenida Arequipa, Sky One Apartments y otro en la avenida República de Chile.

