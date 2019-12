Este jueves, Melisa González Gagliuffi abandonó el penal Virgen de Fátima, en Chorrillos, donde estuvo internada aproximadamente mes y medio de los cuatro meses de prisión preventiva que se le dictó tras atropellar y causar de dos personas en la avenida Javier Prado, el pasado 11 de octubre.

► Melisa González Gagliuffi: los argumentos de los jueces que ordenaron su liberación

A su salida de la cárcel, ella indicó que su caso aún continúa en proceso de investigación y ofreció disculpas a la familia de los deudos.

“No es que esté libre, me han revocado la prisión preventiva, pero tengo que comparecer, aún no tengo una sentencia, aún me siguen investigando. Yo entiendo el dolor, pero agradezco a Dios por mi libertad, y así podré acercarme a ellos, decirles cuánto lo siento”, sentenció.

Respecto a Luis Miguel Vega Palacios, quien quedó herido en el accidente de tránsito, Melisa González agregó: “Mi familia continúa apoyando a la persona que estaba herida y quien ya fue dada de alta todos los días y hay prueba de ello”.

González Gagliuffi atropelló y causó la muerte de Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio, en la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro. Ella recuperó su libertad luego que, el último martes, el Poder Judicial revocara la prisión preventiva de cuatro meses que se dictó en su contra.

La Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima le dictó impedimento de salida del país por 4 meses. Además, tendrá comparecencia con restricciones y deberá cancelar una caución de 30 mil soles.