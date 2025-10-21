José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Metomil: El peligroso químico encontrado en áreas verdes de San Isidro que ocasionó la muerte de 7 mascotas
Las muertes de mascotas por envenenamiento han alarmado e indignado a vecinos de diferentes espacios de Lima Metropolitana en las últimas semanas. La Municipalidad de San Isidro, distrito donde se encendieron las alarmas, ha difundido nueva información que arroja dos elementos clave: un video de la persona que habría iniciado a esparcir la sustancia tóxica y el compuesto químico de la misma.

