Metomil: El peligroso químico encontrado en áreas verdes de San Isidro que ocasionó la muerte de 7 mascotas

Nancy Vizurraga, alcaldesa del distrito, declaró que las imágenes datan del 10 de octubre a las 5:00 p.m. En la grabación se observa a una persona rociando una sustancia sobre áreas verdes en el cruce de las calles 28 y Ricardo Angulo de la urbanización Corpac.

“Expresamos nuestra solidaridad con los vecinos que han perdido a sus mascotas. Tenemos siete mascotas que han perdido la vida justamente por este polvo que esparce este señor. La municipalidad no ha tenido nada que ver con este hecho”, afirmó.

Katherine Montes, gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible de la Municipalidad de San Isidro, declaró a este Diario que la subgerencia de Salud recogió muestras en áreas verdes y de la necropsia de un can fallecido. Estas fueron enviadas a un laboratorio químico, que identificó la presencia de metomil.

Parques de San Isidro se encuentran cerrados por precaución. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Además, indicó que el primer caso de un perro envenenado se registró una hora después de que el señor del video esparciera dicho producto. “Hemos hecho el análisis del suelo de diferentes puntos y la única zona donde hemos encontrado compuestos de metomil se encuentra entre las calles 28 y Ricardo Angulo. Enviamos las muestras a un laboratorio externo para la realización de exámenes. El químico que ha salido es el metomil, un agroquímico altamente tóxico. Está prohibido en áreas verdes públicas. Se usa para matar plagas”, informó.

Montes recalcó que la municipalidad no utiliza metomil. “ Solamente utilizamos agroquímicos que tengan una baja toxicidad en cumplimiento de protocolos estrictos para que causen ningún daño a personas ni animales que visitan las áreas verdes de San Isidro, puesto que los espacios públicos del distrito son bastante utilizados ” , expresó.

Agregó que la Procuraduría de San Isidro entregará toda la información recabada a la Policía Nacional y al Ministerio Público. “No sabemos si (derramó) voluntariamente o no, eso lo determinarán las investigaciones. Nosotros ya hemos hecho la denuncia”, manifestó la alcaldesa por su parte.

-¿Qué es el Metomil?

Percy López, encargado de la Unidad de Servicios de Análisis Químicos de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó a El Comercio que el metomil es un compuesto químico que forma parte de la familia de los carbamatos. Estos son usados como insecticidas en sembríos del sector agrícola para el control de un amplio espectro de plagas .

“En el sector agrícola se utiliza de forma controlada. Se diluye en agua para su aplicación. De esa forma, los productos que reciben el compuesto no ocasionarán consecuencias graves en los humanos que los consumirán”, indicó López. No obstante, el licenciado mencionó que existe la posibilidad de que la persona que esparció el compuesto en las áreas verdes lo haya hecho sin diluirlo previamente.

Esta situación ha encendido las alarmas de especialistas, voceros de la defensa de los derechos de los animales y de las mismas municipalidades. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

López afirmó que su consumo en concentraciones altas es sumamente dañino. “ Al ser consumido, este producto actúa a nivel del sistema nervioso y hace que colapse. Esta molécula inhibe la acción de un enzima, lo que produce un descontrol del sistema nervioso en comunicación con los músculos. Eso puede hacer que cualquier animal colapse a nivel pulmonar o respiratorio ”, expresó.

En esa línea, indicó que si un ser vivo que pesa 10 kilos consume un gramo de metomil, las consecuencias serán fatales para su organismo.

¿Qué hacer si mi mascota sufre las consecuencias de un envenenamiento?

El médico veterinario Pancho Cavero brindó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan proteger a sus mascotas en este tipo de situaciones. “Los síntomas comunes de envenenamiento son: babeo excesivo, temblores o convulsiones, vómitos o diarrea repentina, pérdida de coordinación, respiración agitada y colapso. Ante cualquiera de estos síntomas, no esperes. Es una emergencia. Lleva a tu mascota de inmediato al veterinario más cercano . Solo si un profesional lo autoriza, podrías administrar carbón activado para limitar la absorción del tóxico. Pero nunca induzcas el vómito sin indicación veterinaria”, sostuvo.

“Si no tienes un veterinario cerca, ubica clínicas veterinarias 24 horas en tu zona y ten sus números guardados. Comparte alertas y crea redes de apoyo. En cuanto a la prevención durante los paseos, evita zonas donde se hayan reportado casos recientemente. No permitas que tu perro olfatee ni coma nada del suelo. Si ves restos sospechosos, comparte la ubicación con tu comunidad. No los toques. Toma fotos y repórtalo a tu municipalidad o al serenazgo. Esto no es un caso aislado, es un recordatorio doloroso de lo expuestos que están nuestros animales”, expresó.

105 perros y 10 gatos fueron envenenados entre mayo de 2024 y octubre de 2025 en ocho distritos.

Tras una investigación realizada por El Comercio, en solo 1 año y medio, se han reportado hasta 105 muertes de perros por envenenamiento en parques de 8 distritos de Lima. Entre mayo de 2024 y octubre de 2025, 105 perros y 10 gatos han muerto por esta situación.

Los distritos donde se han reportado muertes de mascotas son: San Isidro, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Surco, Villa El Salvador, San Luis, Santa Anita y Chorrillos. Representantes de distintas organizaciones defensoras de los derechos de los animales expresaron su indignación y responsabilizaron a las municipalidades por la lentitud en identificar y sancionar a los responsables. Por su parte, las autoridades municipales destacan sus labores de prevención y fiscalización.