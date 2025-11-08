Desde este lunes 10 de noviembre, los servicios alimentadores Carabayllo y Torre Blanca del Metropolitano tendrán un cambio en sus rutas por lo que ahora podrán llegar hasta el terminal Chimpu Ocllo, en Carabayllo, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta medida beneficiará a más de 2500 usuarios.

En el caso del alimentador Carabayllo, este servicio llegará hasta el terminal Chimpu Ocllo en lugar de la estación Belaunde, en Comas . Esta medida significa un ahorro de tiempo de hasta 10 minutos para más de 1500 usuarios debido a que ya no viajarán por la vía mixta (por donde circulan los vehículos particulares) para llegar hasta Belaunde.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ahora en terminal Chimpu Ocllo podrán abordar los buses de las rutas B y Expreso 13 que se movilizan por la vía exclusiva hasta el Cercado de Lima (Ver mapa).

El horario de este alimentador, desde el paradero Tokio hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. En el sentido contrario, desde Chimpu Ocllo hasta Tokio, será de lunes a sábado de 5:30 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:30 a. m. a 11:00 p. m.

El terminal Naranjal se repleta de pasajeros tanto para rutas troncales como alimentadores. (Alonso Chero) / ALONSO CHERO

Mientras que el alimentador Torre Blanca irá hasta el terminal Chimpu Ocllo y ya no hasta la estación 22 de Agosto. Esto permitirá que más de 1000 usuarios puedan abordar las rutas B y expreso 13 en Chimpu Ocllo para dirigirse al centro de la ciudad. Esta medida significa un ahorro de tiempo de hasta 15 minutos ya que, al igual que el alimentador Carabayllo, los usuarios harán mayor uso de la vía exclusiva (Ver mapa).

El horario de este alimentador, desde el paradero Torre Blanca hasta el terminal Chimpu Ocllo, será de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p.m. y los domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que, en el sentido contrario, el horario será de lunes a sábado de 5:45 a. m. hasta la medianoche y los domingos de 5:45 a. m. a 11:00 p. m.