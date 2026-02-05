ATU realizará inspección en todas las estaciones del Metropolitano para prevenir accidentes en la vía exclusiva

A fin de reforzar la seguridad vial y prevenir la ocurrencia de accidentes en la operación del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició una Inspección de Seguridad Vial en toda la vía exclusiva del servicio.

La inspección se inició en la estación Domingo Orué y se ejecutará de manera progresiva en el resto de estaciones operativas del Metropolitano, como parte de una evaluación integral de la infraestructura y condiciones de operación del sistema.

La evaluación está a cargo de un equipo multidisciplinario especializado de la ATU, el cual evaluará las condiciones de los sistemas de contención, la señalización horizontal y vertical, así como otros dispositivos de control de tránsito, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer la seguridad vial en la vía exclusiva del Metropolitano.

Inspecciones iniciaron en la estación Domingo Orué, detalló la ATU.

Tras la culminación de dicho trabajo de campo, se elaborarán análisis y propuestas técnicas orientadas a mejorar los estándares de seguridad de puentes, accesos peatonales, señalización, zonas de riesgo y salidas de emergencia, todo ello bajo criterios y estándares internacionales de seguridad vial, que permitan elevar la transitabilidad segura de los buses y reducir riesgos para usuarios y operadores.

Como se recuerda, el último 26 de enero ocurrió el accidente más reciente y grave que involucró a una unidad del Metropolitano. El hecho sucedió en la estación México y dejó más de 40 heridos, entre los que se encuentran pasajeros y peatones que se encontraban en el andén y las inmediaciones.