ATU realizará inspección en todas las estaciones del Metropolitano para prevenir accidentes en la vía exclusiva

A fin de reforzar la seguridad vial y prevenir la ocurrencia de accidentes en la operación del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició una Inspección de Seguridad Vial en toda la vía exclusiva del servicio.
A fin de reforzar la seguridad vial y prevenir la ocurrencia de accidentes en la operación del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició una Inspección de Seguridad Vial en toda la vía exclusiva del servicio.
La inspección se inició en la estación Domingo Orué y se ejecutará de manera progresiva en el resto de estaciones operativas del Metropolitano, como parte de una evaluación integral de la infraestructura y condiciones de operación del sistema.
La evaluación está a cargo de un equipo multidisciplinario especializado de la ATU, el cual evaluará las condiciones de los sistemas de contención, la señalización horizontal y vertical, así como otros dispositivos de control de tránsito, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer la seguridad vial en la vía exclusiva del Metropolitano.
Tras la culminación de dicho trabajo de campo, se elaborarán análisis y propuestas técnicas orientadas a mejorar los estándares de seguridad de puentes, accesos peatonales, señalización, zonas de riesgo y salidas de emergencia, todo ello bajo criterios y estándares internacionales de seguridad vial, que permitan elevar la transitabilidad segura de los buses y reducir riesgos para usuarios y operadores.
Como se recuerda, el último 26 de enero ocurrió el accidente más reciente y grave que involucró a una unidad del Metropolitano. El hecho sucedió en la estación México y dejó más de 40 heridos, entre los que se encuentran pasajeros y peatones que se encontraban en el andén y las inmediaciones.