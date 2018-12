La Municipalidad de Lima informó que el servicio del Metropolitano tendrá un horario especial para este lunes 31 de diciembre, víspera del Año Nuevo 2019.



Desde las 06:00 a.m. hasta las 09:00 a.m. operarán los servicios regulares A, C y D, al igual que los expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte.



La comuna indicó que los servicios regulares A, B y C funcionarán desde las 09:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., en sus recorridos habituales.



En tanto, el Expreso 5 operará de 09:00 am. hasta las 09.00 pm. en su ruta habitual.

Finalmente, el Expreso 1, 2, 3, Súper Expreso (SX) y Súper Expreso Norte (SXN) funcionará desde las 11:00 am. hasta las 04:00 pm.

Conoce el horario especial del lunes 31 de diciembre: pic.twitter.com/9v3odh4dcR — Metropolitano (@MetropolitanoPT) 30 de diciembre de 2018

Protransporte pidió a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus viajes y poder disfrutar de las fiestas de fin de año.