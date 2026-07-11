Migraciones paraliza emisión de pasaportes a nivel nacional por caída técnica en los servidores del Reniec
El bloqueo informático también afecta a las oficinas de emergencia del Aeropuerto Jorge Chávez, que retomarán la atención de forma progresiva una vez que se restablezca la interconexión digital entre ambas entidades.
La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el servicio de entrega de pasaportes quedó suspendido a nivel nacional hasta el lunes 13, debido a la desconexión en el sistema de verificación de datos que administra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el servicio de entrega de pasaportes quedó suspendido a nivel nacional hasta el lunes 13, debido a la desconexión en el sistema de verificación de datos que administra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Este fallo en el sistema de la Reniec, a raíz de labores programadas en el soporte tecnológico, provocó que Migraciones no pueda corroborar la identidad de los usuarios en tiempo real. Por esa razón, la impresión y entrega del pasaporte electrónico quedó completamente inhabilitada.
Mediante un pronunciamiento, Migraciones deslindó responsabilidad sobre la paralización temporal en su servicio. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación, que es ajena a la operatividad de nuestros sistemas. Estamos coordinando con Reniec para el restablecimiento de la interoperabilidad de los sistemas”,
“Lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación, que es ajena a la operatividad de nuestros sistemas. Estamos coordinando con Reniec para el restablecimiento de la interoperabilidad de los sistemas”, expresó la entidad.
La sede de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera de forma continua para emitir pasaportes por urgencia a los pasajeros con vuelos programados dentro de las 48 horas, también suspenderá sus servicios de entrega. Sin embargo, esta agencia volverá a operar de manera prioritaria una vez que concluyan las reparaciones en los servidores externos.
Para el resto de las oficinas y sedes distribuidas en el territorio peruano, la atención al público se reprogramó formalmente para el lunes 13. “Desde Migraciones agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reafirmamos nuestro compromiso de brindar servicios con seguridad, eficiencia y transparencia”, apuntó la entidad.
Por su parte, el Reniec confirmó que el origen del problema responde a una actualización de sus estructuras digitales de almacenamiento. Mediante un comunicado, la entidad registral advirtió que sus servicios virtuales “permanecerán temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento en los servidores por lo que pueden presentar intermitencia”.
El organismo instó a los usuarios a postergar sus trámites de actas de nacimiento, matrimonios, defunciones o actualizaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). “Para evitar inconvenientes relacionados, les solicitamos tomar las precauciones necesarias.”, concluyó.
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