El organismo instó a los usuarios a postergar sus trámites de actas de nacimiento, matrimonios, defunciones o actualizaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: difusión/composición GEC
El organismo instó a los usuarios a postergar sus trámites de actas de nacimiento, matrimonios, defunciones o actualizaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el servicio de entrega de pasaportes quedó suspendido a nivel nacional hasta el lunes 13, debido a la desconexión en el sistema de verificación de datos que administra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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