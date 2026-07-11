La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el servicio de entrega de pasaportes quedó suspendido a nivel nacional hasta el lunes 13, debido a la desconexión en el sistema de verificación de datos que administra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Este fallo en el sistema de la Reniec, a raíz de labores programadas en el soporte tecnológico, provocó que Migraciones no pueda corroborar la identidad de los usuarios en tiempo real. Por esa razón, la impresión y entrega del pasaporte electrónico quedó completamente inhabilitada .

Primer día de emisión de pasaportes electrónicos sin cita se desarrolló sin inconvenientes. Foto: Migraciones

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Mediante un pronunciamiento, Migraciones deslindó responsabilidad sobre la paralización temporal en su servicio. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación, que es ajena a la operatividad de nuestros sistemas. Estamos coordinando con Reniec para el restablecimiento de la interoperabilidad de los sistemas”,

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación, que es ajena a la operatividad de nuestros sistemas. Estamos coordinando con Reniec para el restablecimiento de la interoperabilidad de los sistemas”, expresó la entidad.

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Restricciones en el Aeropuerto Jorge Chávez

La sede de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera de forma continua para emitir pasaportes por urgencia a los pasajeros con vuelos programados dentro de las 48 horas, también suspenderá sus servicios de entrega. Sin embargo, esta agencia volverá a operar de manera prioritaria una vez que concluyan las reparaciones en los servidores externos .

Para el resto de las oficinas y sedes distribuidas en el territorio peruano, la atención al público se reprogramó formalmente para el lunes 13 . “Desde Migraciones agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reafirmamos nuestro compromiso de brindar servicios con seguridad, eficiencia y transparencia”, apuntó la entidad.

Enrolamiento biométrico de ciudadanos. Foto: Migraciones

Por su parte, el Reniec confirmó que el origen del problema responde a una actualización de sus estructuras digitales de almacenamiento. Mediante un comunicado, la entidad registral advirtió que sus servicios virtuales “permanecerán temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento en los servidores por lo que pueden presentar intermitencia”.

El organismo instó a los usuarios a postergar sus trámites de actas de nacimiento, matrimonios, defunciones o actualizaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). “Para evitar inconvenientes relacionados, les solicitamos tomar las precauciones necesarias.”, concluyó.

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