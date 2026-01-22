Luego de la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas de Alianza Lima, quienes han sido separados de su club deportivo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su expectativa de que las acciones judiciales correspondientes se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia para la víctima.

“El MIMP condena de manera firme toda forma de violencia sexual. Como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia”, manifestó la institución mediante un comunicado.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Además, el MIMP pidió a las instituciones deportivas a fortalecer sus acciones de prevención y a promover entornos seguros y libres de violencia, considerando la influencia que el deporte ejerce en niñas, niños y adolescentes.

“El MIMP reafirma su compromiso de acompañar, orientar y brindar atención especializada a las mujeres en situación de violencia, así como de impulsar acciones de sensibilización que promuevan una cultura de respeto, igualdad y protección de los derechos humanos. Solo con el compromiso conjunto del Estado y la sociedad podremos construir espacios libres de violencia sexual”, indicó.

Comunicado del MIMP sobre caso abuso sexual de 3 jugadores de Alianza Lima | Foto: X

Aunque el MIMP no indicó los nombres de los denunciados, se conoció que se trata de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron acusados en Argentina.