La entrega de la Escuela Bicentenario Santa Lucía, ubicada en la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque, marcó el cierre de un paquete de 16 instituciones educativas construidas en nueve regiones del país para atender a 18 273 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Las obras forman parte del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario y representaron una inversión que supera los S/ 1630 millones. Los colegios fueron implementados en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Callao, Junín, Ucayali, Cusco y Puno.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que estas infraestructuras buscan fortalecer las condiciones para el aprendizaje y contribuir a reducir las brechas existentes en el sistema educativo. “Estas nuevas escuelas contribuirán a impulsar una educación de calidad que favorezca el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones, así como a avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura educativa”, afirmó.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 fueron entregadas las Escuelas Bicentenario Santa Lucía, en Lambayeque; Santo Domingo de Guzmán, en La Libertad; San Marcos, en Cajamarca; y la institución educativa 21578, en Paramonga, provincia de Barranca. Estas cuatro obras concentraron una inversión superior a los S/426 millones y benefician a 4909 escolares.

Más de 140 mil estudiantes se beneficiarán con 17 nuevas Escuelas Bicentenario. (Foto: Difusión)

Escuelas en Junín, Ucayali y el sur

Tres de los centros construidos se encuentran en Junín: 19 de Abril, en Chupaca; 9 de Julio, en Concepción; y Seis de Agosto, en la provincia de Junín. Una cuarta corresponde a la Escuela Bicentenario Fernando Carbajal, en Aguaytía, región Ucayali. En conjunto demandaron más de S/449 millones y atienden a 4276 estudiantes.

Sin embargo, la mayor concentración de proyectos se registra en el sur del país. Allí fueron construidas siete Escuelas Bicentenario en Puno y Cusco con una inversión superior a los S/652 millones. Estas infraestructuras tienen capacidad para albergar a 7176 estudiantes de educación básica.

En el Callao también se edificó la Escuela Bicentenario General Prado, en Bellavista, con una inversión de S/102 millones. El plantel cuenta con capacidad para 1912 alumnas.

Con estas entregas, el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario suma 68 instituciones culminadas de un total de 75 previstas. Las siete restantes continúan en ejecución en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.