Según el Minedu, estos nuevos centros educativos impulsarán una educación de calidad que favorezca el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones. Foto: Andina
Según el Minedu, estos nuevos centros educativos impulsarán una educación de calidad que favorezca el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones. Foto: Andina
Por Redacción EC

La entrega de la Escuela Bicentenario Santa Lucía, ubicada en la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque, marcó el cierre de un paquete de 16 instituciones educativas construidas en nueve regiones del país para atender a 18 273 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

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