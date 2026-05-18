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Minedu deberá adecuar el Currículo Nacional y otros instrumentos pedagógicos a los nuevos lineamientos.
Minedu deberá adecuar el Currículo Nacional y otros instrumentos pedagógicos a los nuevos lineamientos.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación dejó sin efecto los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) aplicados en instituciones educativas públicas y privadas, y aprobó un nuevo marco normativo centrado en un enfoque “científico, biológico y ético” para la enseñanza de contenidos vinculados a sexualidad.

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