El Ministerio de Educación dejó sin efecto los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) aplicados en instituciones educativas públicas y privadas, y aprobó un nuevo marco normativo centrado en un enfoque “científico, biológico y ético” para la enseñanza de contenidos vinculados a sexualidad.

La medida fue oficializada mediante una resolución viceministerial emitida por el sector Educación y se da en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso (Ley N° 32535), impulsada por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), que ordenaba retirar toda referencia a la ESI dentro de las políticas educativas.

Educación sexual. Foto: UNFPA PERÚ. / SYSTEM

Con ello, se deroga la Resolución Viceministerial N.° 169-2021-MINEDU que aprueba los “Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica.

Con la nueva disposición, el Minedu deberá adecuar el Currículo Nacional y otros instrumentos pedagógicos a los nuevos lineamientos, reemplazando el enfoque que había sido implementado años atrás en el sistema educativo.

Ministerio de Educación.

El esquema derogado contemplaba contenidos relacionados con prevención de violencia sexual, igualdad de género, salud reproductiva y desarrollo integral de los estudiantes. Desde algunos sectores se cuestionaba que dichos lineamientos incorporaban una supuesta “carga ideológica” en la formación escolar.

“La Sexta Disposición Complementaria Final de la referida Ley dispone que el Ministerio de Educación emita lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética, los cuales se incorporan en la actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica y en los currículos regionales de educación, eliminando toda referencia a la educación sexual integral (ESI)”, señala el documento.

La propuesta para modificar el enfoque educativo fue promovida desde el Parlamento por los legisladores de Renovación Popular, quienes sostenían la necesidad de establecer una educación sexual basada exclusivamente en criterios biológicos y éticos.