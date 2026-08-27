La decisión se anunció ante el vencimiento de la prórroga anterior que finalizó este jueves 27 de agosto | Foto: Andina
La decisión se anunció ante el vencimiento de la prórroga anterior que finalizó este jueves 27 de agosto | Foto: Andina
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el Gobierno declarará en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días ante una nueva ola de inseguridad ciudadana.

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