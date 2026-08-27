El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el Gobierno declarará en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días ante una nueva ola de inseguridad ciudadana.

La medida responde al vencimiento de la prórroga anterior, que finalizó este jueves 27 de agosto. Con esto, el Ejecutivo pretende garantizar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúen patrullando de forma conjunta en las calles.

Ejecutivo renueva estado de emergencia en Lima, Callao y departamentos del norte por inseguridad. (Foto: Andina)

Esta disposición legal se mantendrán los operativos diarios de control de identidad y vigilancia en áreas comerciales, paraderos y terminales de transporte público de Lima y Callao.

De ese modo, el titular del Mininter agregó que los miembros del Ejército reforzarán además el resguardo en cárceles y fronteras como parte del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Al respecto, Astudillo precisó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, detallará las acciones operativas de los retenes militares dentro de los establecimientos penitenciarios para evitar la coordinación de delitos desde los penales.

Un joven de 19 años fue atacado a balazos por dos sujetos en motocicleta frente a su vivienda, en el Callao. Fue trasladado de emergencia, pero murió durante el trayecto al hospital. La policía inspeccionó la escena y una camioneta para hallar evidencias del crimen.

Asimismo, la autoridad indicó que la vigencia de esta medida permitirá mantener el apoyo directo a los sectores de transporte amenazados por el cobro de cupos.

“Es una nueva zona declarada en estado de emergencia en Lima y Callao para que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas continúen realizando los trabajos que vienen ejecutando todos los días”, manifestó.