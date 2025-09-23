El Ministerio de Cultura interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra Carmen Alejandra Argumedo Alegre, tras protagonizar un acto de racismo en un bus del Metropolitano.

El caso fue puesto en conocimiento de la Secretaría General de la Fiscalía por la Procuraduría del sector, que invocó el artículo n.° 323 del Código Penal, norma que sanciona la discriminación.

De acuerdo con la institución, las expresiones difundidas en el transporte público constituyen un acto de discriminación étnico-racial, pues reproducen estereotipos y prejuicios que atentan contra la dignidad de las personas agredidas y de los colectivos que se identifican como pueblos originarios o pertenecientes a la zona andina del país.

El ministerio recordó que la ciudadanía puede reportar este tipo de hechos mediante el servicio Alerta contra el Racismo, disponible en seis modalidades, entre ellas la línea gratuita 1817.

El caso

Un video difundido en redes sociales muestra cómo la mujer, de nacionalidad peruana, insultó a varios usuarios del servicio y alegó que su familia era “de Lima”, generando la indignación de quienes presenciaron el ataque.

El altercado escaló cuando los pasajeros intentaron responder a los agravios, lo que provocó que la ciudadana intensificara sus comentarios racistas.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció y pidió a la Fiscalía iniciar las acciones correspondientes tras conocerse las expresiones racistas de la ciudadana.

Recordó, además, que entre el 2005 y el 2022 el Ministerio Público recibió 4.737 denuncias por discriminación en todo el país, de las cuales más del 38 % se concentraron en Lima. Sin embargo, solo 25 casos llegaron a sentencia firme.