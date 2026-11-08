Ministerio del Ambiente impulsa los bionegocios y la conservación de bosques durante sus primeros 100 días de gestión. (Foto: Minam)
Ministerio del Ambiente impulsa los bionegocios y la conservación de bosques durante sus primeros 100 días de gestión. (Foto: Minam)
Por Redacción EC

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que, durante los primeros 100 días del Gobierno, destinó recursos para fortalecer la conservación de los bosques amazónicos, impulsar los bionegocios y recuperar ecosistemas afectados por la contaminación.

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