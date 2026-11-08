El Ministerio del Ambiente (Minam) informó que, durante los primeros 100 días del Gobierno, destinó recursos para fortalecer la conservación de los bosques amazónicos, impulsar los bionegocios y recuperar ecosistemas afectados por la contaminación.

Según informó la entidad, uno de los principales resultados fue la implementación de 50 planes de negocios en Atalaya, Ucayali, mediante una inversión de S/40,26 millones. La iniciativa permitió contribuir a la conservación de 439.913 hectáreas de bosques y beneficiar a 1.585 familias de 49 comunidades nativas, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.

Asimismo, el Programa Bosques entregó S/2,2 millones a 25 comunidades nativas de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Pasco y Junín. Estos recursos beneficiaron a 2.942 familias y contribuyeron a conservar 220.186 hectáreas de bosques mediante emprendimientos sostenibles y actividades de vigilancia territorial.

Ministerio del Ambiente impulsa los bionegocios y la conservación de bosques durante sus primeros 100 días de gestión. (Foto: Minam)

En la región San Martín, el sector movilizó S/739,000 para impulsar emprendimientos de turismo y producción de briquetas, en beneficio de 40 familias y con acciones vinculadas a la conservación de 9.129 hectáreas de bosques. Además, el Minam gestionó más de S/22 millones para fortalecer negocios sostenibles.

De ese presupuesto, más de S/13 millones fueron destinados a seis negocios verdes de seis departamentos mediante la iniciativa Impacta Verde. Otros S/9,26 millones se canalizaron para impulsar 189 bionegocios de la Amazonía a través del Programa para Bionegocios.

Ministerio del Ambiente impulsa los bionegocios y la conservación de bosques durante sus primeros 100 días de gestión. (Foto: Minam)

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En materia ambiental, Minam destinó S/17,65 millones a la recuperación de espacios afectados por residuos sólidos y al fortalecimiento de los servicios de limpieza pública. En Tambopata, Madre de Dios, impulsó la recuperación de 13.88 hectáreas, una intervención que beneficia a 95,598 personas.

Ministerio del Ambiente impulsa los bionegocios y la conservación de bosques durante sus primeros 100 días de gestión. (Foto: Minam)

Finalmente, en Arequipa entregó cinco lavacontenedores valorizados en S/ 4,01 millones para mejorar los servicios de limpieza pública en cinco distritos. Vladimiro Huaroc Portocarrero, titular del sector, señaló que el objetivo es que la conservación de la biodiversidad también genere ingresos, empleo y mejores condiciones de vida para las familias.