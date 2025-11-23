Fiscalía abre investigación por ataque a inspectores de la ATU y quema de miniván en Lima. (Foto: Andina)
Fiscalía abre investigación por ataque a inspectores de la ATU y quema de miniván en Lima. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El dispuso iniciar una investigación preliminar por un plazo de 50 días, más 10 días adicionales, contra todos los implicados en la , ocurrida el pasado jueves 13 de noviembre, incidente en el que incluso una minivan fue incendiada. Así lo informó la autoridad de transporte, que calificó el hecho como un ataque organizado.

LEE: ‘Los Injertos del Cono Norte’: megaoperativo deja 14 detenidos y 23 viviendas allanadas en Lima y Loreto

La investigación estará a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja–Surquillo, que emitirá su pronunciamiento tras el periodo dispuesto por la Fiscalía. Debido a que aún se busca identificar plenamente a los autores, la denuncia se ha formulado contra “los que resulten responsables”. Las diligencias apuntan a determinar a los agresores directos, informantes y conductores que bloquearon la caravana de unidades intervenidas, así como a quienes facilitaron vehículos para trasladar al grupo atacante.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Para ello, se utilizará el análisis de imágenes difundidas por medios de comunicación y cámaras de videovigilancia de los municipios de San Isidro, San Borja y Jesús María. Estos registros ya fueron entregados a la Policía y muestran cómo se organizó el grupo de vándalos antes y durante el ataque.

Los medios probatorios también incluyen las pericias médico-legales practicadas a los cuatro colaboradores de la ATU agredidos, así como la evaluación de la grúa dañada y de los minivanes siniestrados.

MÁS: Audiencia universitaria electoral: JNE y ONPE absolvieron dudas sobre las elecciones 2026

La investigación se realiza por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de lesiones, y por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro por medio de . Las sanciones previstas podrían ir desde 2 hasta 8 años de prisión para el caso de lesiones, y de 10 a 20 años para quienes resulten responsables de incendiar los vehículos.

Impresionante explosión deja tres casas dañadas
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC