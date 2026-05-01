El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte, inició investigaciones preliminares ante las denuncias presentadas por familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con falsas ofertas de trabajo en Rusia.

Según la información brindada a la Policía Nacional, las víctimas fueron convencidas con promesas de empleo como agentes de seguridad y otras funciones, además de supuestas remuneraciones económicas atractivas.

Sin embargo, una vez trasladados a territorio ruso, habrían sido obligados a participar en acciones de combate relacionadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Se investiga presunto delito de trata de personas agravada

Frente a estos hechos, las fiscalías competentes dispusieron de inmediato el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas y trata de personas agravada.

Entre las primeras acciones se encuentra la toma de declaraciones testimoniales a familiares y personas vinculadas al caso, así como el requerimiento de información oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Asimismo, se desarrollan otras diligencias necesarias para esclarecer cómo se produjo la captación, traslado y presunta explotación de los ciudadanos afectados.

Familiares de peruanos reclutados en Rusia acuden a la Cancillería y piden ayuda para rastrear a sus parientes. Foto: GEC

Trabajo articulado entre Fiscalía, Cancillería y otras entidades

Estas investigaciones se realizan en coordinación con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, mientras que la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de estas fiscalías especializadas, integra un grupo de trabajo ad hoc para atender esta problemática.

Este equipo está conformado por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones.

El objetivo es articular acciones conjuntas y dar seguimiento a la situación de los connacionales en Rusia, cuya condición actual todavía es incierta.

🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público inicia investigaciones por presunta trata de personas en agravio de peruanos captados con ofertas laborales engañosas para ser trasladados a Rusia. pic.twitter.com/jKl6IIgmq8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 1, 2026

Ministerio Público alerta sobre falsas ofertas laborales

El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a propuestas de empleo en el extranjero que no cuenten con garantías verificables ni respaldo formal, con el fin de evitar nuevos casos de captación con fines de explotación.

Además, reafirmó su compromiso de continuar impulsando las investigaciones y coordinar acciones internacionales que permitan proteger y eventualmente lograr la repatriación de los ciudadanos peruanos afectados.

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