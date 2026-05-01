Resumen

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Por Redacción EC

El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte, inició investigaciones preliminares ante las denuncias presentadas por familiares de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con falsas ofertas de trabajo en Rusia.

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