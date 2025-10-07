La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, anunció este martes que los hijos de los choferes asesinados por bandas de extorsionadores recibirán una asistencia económica de 400 soles.

El beneficio, que se otorgará de manera bimensual, estará acompañado de apoyo psicológico para las familias que atraviesan esta difícil situación.

Durante una conferencia de prensa realizada tras la sesión del Consejo de Ministros, Peña Cardoza expresó que falta poco para concretar esta iniciativa y precisó que los expedientes ya se están preparando.

“El objetivo y propósito es que puedan tener una asistencia económica bimensual de 400 soles por cada niño, niña o adolescente hasta que cumpla la mayoría de edad y se podría extender si continúa en estudios, además de todos los servicios que tenemos como Estado, por ejemplo Beca 18”, precisó la titular del MIMP.

La ministra enfatizó que la atención del Ejecutivo no se limitará a los casos de víctimas mortales, sino que también alcanzará a los conductores heridos en los ataques perpetrados por estas organizaciones criminales.

De acuerdo con información de RPP, las esposas de cuatro transportistas heridos en atentados contra la empresa Santa Catalina realizaron este martes una pollada pro-fondos en San Juan de Lurigancho para cubrir los gastos médicos de sus cónyuges.

Las mujeres instalaron ollas y mesas en el patio de maniobras de la compañía, donde vendieron porciones a 20 soles para solventar los tratamientos y la hospitalización de los afectados.