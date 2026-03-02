Resumen

Ministro de Energía: “En una emergencia van a tener que echar gasolina” ante escasez de GNV.
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, reconoció que, ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) registrada en distintos puntos del país, los conductores deberán optar temporalmente por otros combustibles.

