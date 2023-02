El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, señaló que la decisión de retirar al embajador de Perú en México fue una decisión exclusiva de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y que esta responde a las constantes injerencias de su homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, indicó que la relaciones entre ambos países pueden mejorar si AMLO “cambia de actitud” y “ofrece disculpas”.

Tello recordó que “ningún mandatario se ocupa de los asunto mexicanos” y en ese sentido señaló que en “las relaciones internacionales hay que mantener el respeto, algo que el presidente mexicano ha vulnerado”. En declaraciones a RPP, indicó que espera el cambio de actitud del presidente López Obrador para “restablecer una relación histórica que se ha visto disociada” por las palabras del mandatario.

“Eso es algo que depende del cambio de actitud que pueda tener el presidente de México, eso no depende de nosotros. Tenemos el interés en conservar una buena relación con México (...) “existiría la posibilidad de mejorar [las relaciones bilaterales] solo en la medida en que el señor López Obrador cambie su narrativa y, realmente, hasta que ofrezca unas disculpas”, recordó.

Le responde a Lescano

El titular de la cartera de Justicia también se refirió a las declaraciones del ex candidato a la presidencia Yonhy Lescano, quien señaló que la mandataria Dina Boluarte no ha pedido disculpas por la muerte de 20 personas en Puno durante las protestas.

“La señora presidenta y todos nosotros hemos expresado nuestro dolor por esta pérdida de vidas en Puno y en otras regiones, también hemos pedido disculpas por la situación en sí, la situación de una protesta que lamentablemente se aleja de una protesta ciudadana (...) Nosotros cuestionamos la violencia. Tenemos una postura de apertura y diálogo, el viernes nos hemos reunido en Ayacucho, hemos conversado de como mejorar la ayuda y hemos recogido de primera mano información. Hemos entregado una ayuda solidaria, que no tiene carácter indemnizatorio”, dijo.

Luego agregó: “Respecto a los comentarios del señor Lescano me parece incorrecto, hasta desleal el hecho que no tenga una posición clara con México. Puedo entender que el señor Lescano hable mucho de Puno (...). Puede tener un posición crítica del Gobierno, pero minimizar un problema como una injerencia extranjera parece que deja mucho que desear por alguien que ha postulado a la presidencia de la República (...) La unidad no tiene algún tipo de negociación frente a un tipo de injerencia extranjera”., señaló.

Respeto a la presidenta

Respecto al pedido de la presidenta Boluarte para brindar de manera virtual su declaración ante el Ministerio Público por las muertes durante las violentas protestas, Tello señaló que “se ha perdido mucho respeto sobre la figura del presidente de la República”

“Eso es una secuela del gobierno ex presente Pedro Castillo, a la figura del presidente se le ha maltratado, porque ha estado encarnada por alguien que no daba la talla y además era corrupto” (...) Estas declaciones se les tomaban en palacio (a los presidentes)”, dijo.