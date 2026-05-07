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Ministro de Salud supervisó hospital en San Juan Bautista y habló sobre alerta por hantavirus en Perú. Foto: Captura de video/Canal N
Ministro de Salud supervisó hospital en San Juan Bautista y habló sobre alerta por hantavirus en Perú. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Juan Carlos Velasco Guerrero llegó este jueves al nuevo Hospital de San Juan Bautista, en Ayacucho, donde realizó una supervisión junto a su equipo técnico para evaluar el avance y funcionamiento de las instalaciones médicas. La visita se dio en medio de la atención internacional por los recientes reportes relacionados con el hantavirus en la región.

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