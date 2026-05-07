Juan Carlos Velasco Guerrero llegó este jueves al nuevo Hospital de San Juan Bautista, en Ayacucho, donde realizó una supervisión junto a su equipo técnico para evaluar el avance y funcionamiento de las instalaciones médicas. La visita se dio en medio de la atención internacional por los recientes reportes relacionados con el hantavirus en la región.

Durante su recorrido, el titular del Ministerio de Salud destacó la importancia de fortalecer el sistema sanitario nacional y garantizar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Perú mantiene vigilancia epidemiológica por hantavirus

El ministro aseguró que actualmente el Perú no registra casos confirmados de hantavirus, aunque remarcó que el sistema de salud se mantiene en estado de alerta preventiva. “El Perú tiene vigilancia epidemiológica en los aeropuertos y puertos a nivel nacional. Estamos trabajando arduamente en la vigilancia”, señaló.

Asimismo, precisó que las autoridades sanitarias realizan monitoreos constantes para evitar el ingreso de posibles casos importados. “Todavía en el Perú está controlado, acá no se ha detectado algún caso, no tenemos ese problema, pero estamos en alerta. Todo el mundo está en alerta, nosotros somos parte de ello y el sistema de salud también”, agregó el titular del sector Salud.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa en América Latina

El hantavirus no es una enfermedad nueva. Su descubrimiento se remonta a varias décadas atrás en Asia y, con el tiempo, se identificaron diferentes variantes en diversas partes del mundo. Según especialistas, existen cerca de 90 especies distintas del virus, de las cuales unas 20 circulan activamente en América Latina.

Estas variantes están asociadas a determinadas zonas geográficas y reservorios específicos, principalmente roedores silvestres. En Sudamérica se identificaron cepas relacionadas con regiones como los ríos Mamoré y Negro, lo que evidencia la diversidad genética del virus en el continente.

Dentro de las variantes más conocidas figura la denominada cepa Andes, predominante en países como Argentina y Chile. Esta posee características biológicas particulares que la diferencian de otras detectadas en Asia o Europa.

Los hantavirus son un grupo con más de 20 especies de virus.

Autoridades piden mantener medidas preventivas

Desde el Ministerio de Salud recalcaron que, aunque no existen casos confirmados en territorio peruano, resulta fundamental mantener activas las medidas de prevención y vigilancia sanitaria, especialmente ante el incremento del tránsito internacional en aeropuertos y puertos.

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