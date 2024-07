El ministro de Educación, Morgan Quero, reiteró su pedido de disculpas tras las desafortunadas declaraciones que dio sobre los casos de violencia sexual contra niños y niñas de la comunidad awajún.

“ No me expresé bien en ese momento y, por supuesto, he pedido disculpas en un canal de televisión ante la vicepresidenta de una de las organizaciones de los pueblos originarios del norte de Amazonas. Pedí disculpas porque planteo el error en la forma en la que me expresé y eso se dio a una serie de confusiones y de malos entendidos”, dijo en diálogo con Canal N.

“Pedí disculpas por esa expresión, yo lo pongo en condicional. Quiero plantear que esa condicional fue descontextualizado. Ese condicional implicaba no estigmatizar a las comunidades de los pueblos originarios y que hay problemas sociales muy profundos”, agregó.

También aprovechó en señalar que, el sector atendió los casos con rapidez desde la primera denuncia registrada a fines de mayo. Asimismo, aseguró que permanentemente están tomando medidas para mejorar la situación y proporcionar apoyo a las comunidades afectadas.

En cuanto a su ausencia en la comunidad awajún, Quero indicó que ha tratado de llegar a la zona, pero que las condiciones climatológicas fueron desfavorables. También se justificó indicando que que ha tenido eventos políticos y académicos, lo cual le ha impedido presentarse en el lugar.

Docentes acusados no podrán ser contratados

El titular del Minedu reveló que se han separado a 121 docentes vinculados en los casos de violación y que todos ellos serán bloqueados para que no puedan trabajar en ningún otro colegio del país.

“Todos los denunciados van a ser bloqueados para que no puedan reincorporarse en ningún ámbito educativo en otras ugeles, en otras zonas de nuestra Amazonía u otras partes del Perú”, mencionó.