Ante el incremento de contagios y el riesgo de expansión hacia más regiones del país, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica nacional para reforzar las acciones de prevención, vigilancia y vacunación contra el sarampión.

La medida fue oficializada mediante la Alerta Epidemiológica AE-CDC N.° 006-2026, emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria frente a la transmisión comunitaria y el alto riesgo de diseminación.

El sector Salud alertó que durante las próximas semanas se desarrollarán actividades de gran convocatoria que podrían incrementar la movilidad y favorecer nuevos contagios.

La autoridad sanitaria también alertó sobre el impacto que podrían tener los viajes internacionales durante los próximos meses. Foto: Andina

Entre los eventos mencionados figuran la segunda vuelta presidencial 2026, el Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía, escenarios que elevan el desplazamiento de miles de personas dentro del país.

A través de un comunicado, el Minsa advirtió que estas actividades incrementan “la movilidad de personas y, por consiguiente, el riesgo de dispersión del sarampión”.

Viajes internacionales y Mundial 2026 elevan riesgo de importación de casos

La autoridad sanitaria también alertó sobre el impacto que podrían tener los viajes internacionales durante los próximos meses.

Según explicó el sector, el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá representa un factor adicional de riesgo para la importación de nuevos casos.

Por ello, el Minsa recomendó que quienes planeen viajar se vacunen contra el sarampión con al menos dos semanas de anticipación para garantizar protección adecuada antes del desplazamiento.

Más de 500 casos confirmados de sarampión en Perú

De acuerdo con el reporte de la Semana Epidemiológica 22, actualizado al 4 de junio, el país registra 501 casos confirmados de sarampión.

Los contagios se distribuyen en 41 distritos pertenecientes a ocho regiones del país: Puno, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Lima Metropolitana.

Puno continúa siendo la región más afectada y concentra el 96,59 % del total de casos reportados, principalmente en las provincias de San Román, Sandia y Puno.

Perú entra en emergencia sanitaria por brote de sarampión y bajas coberturas de vacunación. (Foto: Andina)

La alerta epidemiológica dispone reforzar las estrategias de vacunación según el nivel de riesgo de cada región y monitorear diariamente el avance de la inmunización.

Además, contempla fortalecer la vigilancia epidemiológica, acelerar la detección y notificación de casos sospechosos, garantizar el diagnóstico oportuno y optimizar la atención en todos los niveles del sistema sanitario.

También se busca fortalecer las campañas de comunicación con enfoque intercultural para combatir la desinformación y promover la vacunación.

Actualmente, el sector Salud mantiene activo un plan de emergencia sanitaria ante la transmisión local confirmada en Puno y el elevado riesgo de expansión hacia Lima Metropolitana, Callao y regiones como Arequipa, Cusco, Loreto, Amazonas, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Huancavelica y Moquegua.