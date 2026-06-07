Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vacunación contra sarampión en Arequipa. Foto: GEC.
Vacunación contra sarampión en Arequipa. Foto: GEC.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

Ante el incremento de contagios y el riesgo de expansión hacia más regiones del país, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica nacional para reforzar las acciones de prevención, vigilancia y vacunación contra el sarampión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.