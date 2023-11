De ser considerados héroes del país en medio de la coyuntura vivida durante el Covid-19, pasaron a ser atacados con bombas lacrimógenas por la policía. Así se vivió la huelga indefinida de profesionales de salud, quienes se congregaron en el frontis del Ministerio de Salud (Minsa) durante la mañana del 6 de noviembre, para exigir un aumento salarial previamente prometido.

En una entrevista con El Comercio, el doctor Ricardo Rojas Rueda, vocero de los profesionales de la salud, señaló que son 57.000 los trabajadores afectados por una escala remunerativa aprobada por el Minsa . “El Minsa tiene una escala remunerativa separada en tres grupos: los médicos cirujanos, los profesionales de salud, y los técnicos y auxiliares de salud. Dentro del segundo grupo se encuentran los cirujanos dentistas, obstetras, psicólogos, enfermeros, tecnólogos médicos, nutricionistas, químicos farmacéuticos, biólogos, trabajadores sociales, veterinarios, entre otros; es ahí donde existe el problema”, dijo.

Existen un acuerdo del 2017 donde el Minsa se comprometió a aumentar los salarios de todos los trabajadores de Salud, de acuerdo a una nueva escala remunerativa. No obstante, el ministro anunció recientemente que el nuevo ajuste sería que cada integrante del segundo grupo recibiría casi 300 soles menos del aumento prometido en un inicio . Por ende, consideran que se están viendo afectados, ya que, en total, este grupo perderá 18 millones de soles mensuales.

Escala remunerativa de profesionales de salud

Aumento Antes (2017) Después (2023) Nivel 1 1.075 soles 780 soles Nivel 2 1.088 soles 788 soles Nivel 3 1.259 soles 959 soles Nivel 4 1.364 soles 1.064 soles Nivel 5 1.909 soles 1.565 soles

¿Cuáles son las demandas?

Rojas sostuvo que a los tres grupos les correspondía un aumento remunerativo que fue planteado el 2017, ya que, después de distintas huelgas y paros, lograron que se presente la propuesta de la escala remunerativa, la cual fue aceptada por el Gobierno ese mismo año e iba a empezar a operar desde el 2018 hasta el 2021.

“En ella, se estableció una distribución monetaria, donde nuestros sueldos iban a aumentar. Sin embargo, debido a falta de presupuesto de ese entonces, no se pudo llevar a cabo , por lo que esperabamos con ansias que pueda desarrollarse a partir de diciembre de este año″, mencionó.

Sin embargo, señaló que el Minsa replanteó la escala remunerativa, de tal manera que los trabajadores que conforman el segundo grupo (profesionales de salud) ganarán menos de lo inicialmente esperado. Ello para realizar una “distribución más equitativa”.

A raíz de ello, establece que su principal demanda es que se cumpla con la medida original y así puedan recibir dicho aumento salarial . “Se ha buscado distorsionar la verdad. Se ha dicho que no queremos que a los técnicos les aumenten su sueldo, eso es mentira. Simplemente exigimos también nuestro respectivo aumento”, adicionó.

La Federación Nacional de Cirujano Dentistas estuvo presente en las protestas.

Rojas precisó que el monto acumulado que no se les pagará, de acuerdo a la nueva escala, será de 18 millones de soles mensuales. Esta no es una deuda, sino una proyección de lo que los trabajadores perderían desde diciembre del 2023.

La respuesta que recibieron

El especialista acotó que hubo una reacción por parte del Minsa desde hace una semana, ya que se han comprometido a entregar los 18 millones de soles. “Nos aseguraron que han conseguido el dinero”, dijo.

Sin embargo, Rojas señaló que esa acción no soluciona el problema en su totalidad . “Lo que pasa es que ese dinero no forma parte del área de remuneraciones., sino del área de bienes y servicios. El monto no puede ser movido así nomás”, indicó.

Los manifestantes congregados en el frontis del Minsa fueron aproximadamente 1.000.

El único autorizado para trasladar dicho monto es tanto el Congreso de la República como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) . “El ministerio debe presentar un informe manifestando que, a raíz de este problema, desea trasladar dicho dinero. Esto toma tiempo y posiblemente pueda ser debatido en el pleno”, comentó.

Es ahí donde aparece la otra demanda, la cual es que el Minsa especifique cómo dará continuidad a estos sueldos para el próximo año si no están presupuestados . “Recordemos que los 18 millones de soles son mensuales, por lo que se debe presupuestar casi 116 millones de soles anuales para el 2024”, dijo.

Violencia en las huelgas

El vocero Ricardo Rojas añadió a El Comercio que los manifestantes congregados en el frontis del Minsa fueron aproximadamente 1.000. “La Policía Nacional se excede en sus funciones, sobre todo, porque quienes estamos reclamando somos trabajadores. No queremos que nos regalen nada, solo buscamos que se cumplan nuestros derechos. No somos delincuentes para que nos estén tratando de esa forma, en ningún momento le hemos faltado el respeto ni a la policía ni a los ciudadanos”, comentó.

Policía lanzó bombas lacrimógenas durante enfrentamientos.

Agregó que en las protestas hay mujeres embarazadas, adultos la tercera edad y ciudadanos con discapacidades. “Por ello, consideramos que las acciones de las autoridades están siendo totalmente injustificadas y desproporcionadas”, adicionó.

El futuro de las manifestaciones

El doctor aclaró que la huelga no será impedimento para que los profesionales sigan atendiendo . “Estamos organizados para que los servicios de emergencia, de atención crítica, y de atención primaria, estén cubiertos. Ningún establecimiento de salud se verá perjudicado. Algunos trabajadores saldrán a reclamar en algún momento de su horario laboral, pero nunca dejaremos de atender”, dijo.

Agregó que están dispuestos a dialogar, pero, de no encontrar soluciones, van a realizar una huelga indefinida a nivel nacional . “De acuerdo a los tiempos para presentar documentos que acrediten la huelga, esta podría darse dentro de los próximos quince días”, precisó.

Los profesionales de salud han anunciando una huelga indefinida a nivel nacional.

Descargos

El ministro de Salud, César Vásquez, aseguró en RPP el 7 de noviembre que tiene una conducta dialogante con todos los gremios. “Siempre me he unido a sus reclamos. Lo que pasó en las manifestaciones se debió a cierto enfrentamiento entre dos grupos”, dijo.

Aseguró que recibió una cantidad para poder distribuirla en el aumento de los salarios. “Esa cantidad debía distribuirse de manera equitativa. Yo sé que hay acuerdos con cada grupo, los cuales busco cumplir, pero cuando el presupuesto no alcanza, uno tiene que tomar decisiones ”, señaló.

Afirmó que los dos grupos que se encontraban frente al Minsa era los profesionales de salud, y los técnicos y auxiliares. “ Estos últimos nos apoyaban porque están contentos con la distribución que hemos hecho ”, indicó.

Vásquez resaltó que ha tratado de corregir esa aparente inequidad, lo que habría generado la satisfacción de los técnicos, pero el descontento de los profesionales de salud. “Los aumentos se hacen en función a la disponibilidad presupuestal. Si el aumento se hacía como los profesionales de salud querían, los técnicos solo iban a recibir 50 soles más. No me niego a los aumentos, pero estoy tratando de gestionarlo para que todos estén contentos”, sumó.

El titular de Salud precisó que los médicos del primer grupo recibirán un aumento que va desde los 490 soles (primer nivel) hasta los 1.200 soles (último nivel). Para el segundo, el aumento es de 780 soles (primer nivel) hasta 1.565 soles (último nivel); mientras que en el tercer grupo, los técnicos y auxiliares, será de 350 soles.