El incendio que consumió una vivienda multifamiliar en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla del Cercado de Lima, dejó diez integrantes de una misma familia muertos, entre ellos cinco menores de edad. Renzo Rojas Meza, uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia, relató a El Comercio cómo logró escapar de las llamas, mientras su esposa, sus tres hijos y otros familiares quedaban atrapados en el inmueble.

Renzo Rojas Meza sobrevivió al incendio, pero perdió a su esposa, a sus tres hijos y a otros integrantes de su familia. Con la ropa cubierta de ceniza y las manos enrojecidas tras intentar rescatar a los suyos, reconstruyó para este Diario los últimos minutos antes de la tragedia.

“Yo estaba en el baño cuando mis hijos comenzaron a gritar que había un incendio. Cuando abrimos el portón para salir, todo ya estaba prendido y no se podía salir”, recordó mientras observaba los restos calcinados de la vivienda.

Renzo Rojas Meza, padre de los tres menores fallecidos.

En un intento desesperado por salvar su vida, se empapó con agua antes de atravesar las llamas. “Toda mi ropa se estaba prendiendo. Los vecinos me echaron agua. Cuando pregunté por mi familia me dijeron que todos estaban adentro: mi señora y mis hijos”.

Renzo contó que, apenas unos minutos antes del incendio, todos compartían un momento de tranquilidad. Habían terminado de ordenar la casa y grababan videos en familia.

“Estábamos jugando”, dijo con la voz quebrada al recordar la última vez que vio con vida a sus tres hijos.

Volvió por sus hijos y no logró salir

Entre las víctimas también se encontraba José María Vílchez (42), padre de dos de los otros menores fallecidos. Según relataron familiares y testigos, logró ponerse a salvo durante los primeros segundos del incendio; sin embargo, al darse cuenta de que sus hijos permanecían atrapados dentro de la vivienda, regresó para intentar rescatarlos.

Incendio en el Cercado de Lima. Foto: César.Grados | @photo.gec

Un testigo contó que, cuando finalmente logró salir nuevamente de la casa, su cuerpo estaba completamente envuelto por las quemaduras. “Estaba todo quemado y cayó. Renzo lo vio y ya no ingresó”, recordó.

Los dos menores que José María intentó salvar murieron junto a él. Su hermano, Orestes Vílchez (29), también perdió la vida durante el incendio. En total, diez integrantes de la familia fallecieron en cuestión de minutos.

"Lo perdí todo"

Renzo Rojas Meza aún no podía asimilar la magnitud de la tragedia. Caminaba entre los restos de la vivienda buscando respuestas, mientras observaba cómo policías y bomberos removían los escombros para recuperar los cuerpos calcinados de sus familiares.

El sobreviviente perdió a su esposa, a sus tres hijos y a otros integrantes de su familia.

Video: Abby Ardiles / El Comercio

Explicó que él se dedica a la reparación de colchones y aseguró que nunca recibió amenazas ni tenía conocimiento de que alguien quisiera atentar contra la vivienda.

Sin embargo, comentó que uno de sus familiares alquilaba mototaxis y que era él quien, presuntamente, venía siendo víctima de extorsionadores.