icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Renzo Rojas Meza, padre de los tres menores fallecidos.
Renzo Rojas Meza, padre de los tres menores fallecidos.
Por Abby Ardiles

El incendio que consumió una vivienda multifamiliar en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla del Cercado de Lima, dejó diez integrantes de una misma familia muertos, entre ellos cinco menores de edad. Renzo Rojas Meza, uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia, relató a El Comercio cómo logró escapar de las llamas, mientras su esposa, sus tres hijos y otros familiares quedaban atrapados en el inmueble.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.