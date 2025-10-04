Traslado de palmeras en Miraflores se ejecutó con éxito y bajo estrictos estándares ambientales. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

En el marco de los trabajos de modernización y recuperación de la pileta del óvalo central, la confirmó que el traslado de las nueve palmeras que adornaban este emblemático espacio se realizó con total éxito, manteniendo su política de sostenibilidad y conservación ambiental.

LEE: Línea 2: un trabajador asesinado y otro grave tras ataque armado afuera de las obras en el Callao

El procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, con la participación de especialistas en traslados arbóreos, paisajismo y jardinería, quienes garantizaron que cada ejemplar llegara en óptimas condiciones a su nueva ubicación en el parque central del distrito.

Carlos Salas Abusada
Municipalidad de Miraflores garantiza conservación de palmeras durante obras de la pileta del óvalo central. (Foto: Difusión)
Cada palmera, cuyo peso oscila entre tres y cinco toneladas, fue cuidadosamente manipulada con una grúa especializada. El proceso contempló medidas específicas para proteger la guía, considerada la parte más sensible de la planta, así como el follaje, esencial para la fotosíntesis y el crecimiento saludable.

El personal técnico verificó que cada palmera mantuviera la correcta verticalidad al momento de la instalación, asegurando su adecuada adaptación. Para la plantación, se prepararon previamente los espacios de destino en las primeras cuadras de las avenidas Diagonal y Larco. Las excavaciones se realizaron con un diámetro mayor al de las raíces para favorecer el enraizamiento.

Miraflores culmina traslado de sus palmeras sin afectar el patrimonio verde del distrito. (Foto: Difusión)
La tierra fue enriquecida con compost, piedras para mejorar la aireación y antifúngicos que previenen enfermedades. Además, se aplicaron organismos M1, que fortalecen la nutrición y regeneración de las raíces, contribuyendo al prendimiento de las especies.

MÁS: Essalud brindará servicios de ambulancia y auxilio médico durante recorridos del Señor de los Milagros

Con estas acciones, la comuna miraflorina reafirma su compromiso con la sostenibilidad, el paisajismo urbano y la preservación del patrimonio natural, al mismo tiempo que avanza en la recuperación integral de la pileta del óvalo central, uno de los espacios más representativos del distrito.

