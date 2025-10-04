En el marco de los trabajos de modernización y recuperación de la pileta del óvalo central, la Municipalidad de Miraflores confirmó que el traslado de las nueve palmeras que adornaban este emblemático espacio se realizó con total éxito, manteniendo su política de sostenibilidad y conservación ambiental.
El procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, con la participación de especialistas en traslados arbóreos, paisajismo y jardinería, quienes garantizaron que cada ejemplar llegara en óptimas condiciones a su nueva ubicación en el parque central del distrito.
Cada palmera, cuyo peso oscila entre tres y cinco toneladas, fue cuidadosamente manipulada con una grúa especializada. El proceso contempló medidas específicas para proteger la guía, considerada la parte más sensible de la planta, así como el follaje, esencial para la fotosíntesis y el crecimiento saludable.
El personal técnico verificó que cada palmera mantuviera la correcta verticalidad al momento de la instalación, asegurando su adecuada adaptación. Para la plantación, se prepararon previamente los espacios de destino en las primeras cuadras de las avenidas Diagonal y Larco. Las excavaciones se realizaron con un diámetro mayor al de las raíces para favorecer el enraizamiento.
La tierra fue enriquecida con compost, piedras para mejorar la aireación y antifúngicos que previenen enfermedades. Además, se aplicaron organismos M1, que fortalecen la nutrición y regeneración de las raíces, contribuyendo al prendimiento de las especies.
Con estas acciones, la comuna miraflorina reafirma su compromiso con la sostenibilidad, el paisajismo urbano y la preservación del patrimonio natural, al mismo tiempo que avanza en la recuperación integral de la pileta del óvalo central, uno de los espacios más representativos del distrito.
