La Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo inició una investigación preliminar contra Augusto Nava por el presunto delito de discriminación en agravio de dos ciudadanos en Miraflores.

El hecho ocurrió el pasado 12 de octubre dentro de un local de la cadena de comida rápida McDonald’s, donde Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino habrían recibido agresiones verbales por su orientación sexual.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos inició investigación preliminar contra Augusto Nava por presunta discriminación en agravio de dos ciudadanos en Miraflores. Se recaban pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. https://t.co/wrO4DkHgOu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 14, 2026

El reporte oficial indica que los denunciantes sufrieron “expresiones homofóbicas, actos de hostigamiento y una presunta amenaza de muerte” por parte de Nava.

Durante el altercado, Nava afirmó que la homosexualidad era un pecado y que las personas homosexuales irían al infierno si no se arrepentían. Además, expresó su rechazo a que se le acercaran o lo miraran.

Ante lo sucedido, uno de los afectados advirtió que este tipo de agresiones puede tener un mayor impacto en personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Esto no puede quedar impune. Vamos a ir hasta el final”, sostuvo al anunciar que emprenderá acciones legales.

¿Alguien conoce a este manso corderito de Dios? ¿La fiscalía no tendría que actuar de oficio en casos de delito flagrante? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Infórmenme porfa 🙏 https://t.co/7rOvZ0IcEm — Javier Masías (@omnivorusq) October 12, 2026

Diligencias y postura fiscal

La investigación, a cargo del fiscal provincial Luis Valdivia Calderón, se desarrolla con la ejecución operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la conducción jurídica del Ministerio Público.

Como parte de las diligencias, se programó la recopilación de videos de videovigilancia del local comercial, la toma de declaraciones a los agraviados y testigos presenciales, incluyendo a las personas vinculadas a las denuncias en redes sociales, así como la ejecución de pericias psicológicas.

En ese sentido, el Ministerio Público recordó que “los insultos, hostigamientos y amenazas por motivos de orientación sexual o identidad de género configuran el delito de discriminación”, reafirmando su compromiso por proteger a las víctimas.

Augusto Nava

Esto dijo la familia del investigado

Por su parte, la familia de Augusto Nava pidió disculpas este martes a los afectados e informó que el agresor padece de un diagnóstico de trastorno bipolar tipo I y ha sido internado para recibir “atención psiquiátrica” por un episodio maníaco grave.

En un comunicado difundido, sus familiares expresaron sus disculpas por “el temor y el daño causado” y señalaron que el hombre había permanecido estable durante años con su tratamiento y trabajaba como entrenador deportivo.

Finalmente, Arcos Dorados, operador de McDonald’s en el país, también condenó los hechos y reafirmó su política de “cero tolerancia” frente a la discriminación.