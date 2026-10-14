El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2026 dentro de un local de la cadena de comida rápida | Foto: Captura de X (@omnivorusq)
El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2026 dentro de un local de la cadena de comida rápida | Foto: Captura de X (@omnivorusq)
Por Redacción EC

La Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo inició una investigación preliminar contra Augusto Nava por el presunto delito de discriminación en agravio de dos ciudadanos en Miraflores.

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