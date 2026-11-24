El fuerte oleaje registrado en la Costa Verde, a la altura de la playa Waikiki en Miraflores, ocasionó daños en la infraestructura de la zona costera y dejó veredas rotas y postes derribados. El personal de la Municipalidad de Lima llegó hasta el lugar para realizar las labores de limpieza y retiro de escombros, por los que se cerró un carril en el sentido norte a sur.

Entre los principales daños reportados se encuentran tramos de veredas deteriorados, dos postes caídos, un muro de contención derribado y caída del cableado de fibra óptica, según reportó el gerente de Desarrollo Urbano del municipio.

Las labores de atención continúan en diferentes puntos de la Costa Verde, desde trabajos de limpieza hasta remoción de escombros. En redes sociales se han compartido fotografías y videos que muestran los daños que dejó el fuerte oleaje.

Congestión en la Costa Verde en Miraflores por cierre de un carril por daños en vereda y postes de luz. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Congestión en la Costa Verde en Miraflores por cierre de un carril por daños en vereda y postes de luz. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Municipalidad despliega trabajos de prevención y retiro de estructuras

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, se desplegaron acciones de prevención y atención en cinco playas de la Costa Verde, mientras que, a través de Emape, se ejecutan labores de limpieza y remoción de dos postes caídos a consecuencia del oleaje.

Congestión en la Costa Verde en Miraflores por cierre de un carril por daños en vereda y postes de luz. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Congestión en la Costa Verde en Miraflores por cierre de un carril por daños en vereda y postes de luz. (Foto: César Campos / @photo.gec)

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la Municipalidad de Lima realiza verificaciones en las zonas comprometidas, coordina con las empresas de servicios y delimita los perímetros de seguridad para prevenir incidentes entre las personas que transitan por el litoral.

#Ahora | Por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo, desplegamos acciones de prevención y atención en cinco playas de la Costa Verde. A través de @EmapeMML, se ejecuta trabajos de limpieza y remoción de dos postes caídos por el oleaje anómalo. Además, el COER #MML de la @GRDMML, realiza verificaciones, coordina con las empresas de servicios y delimita los perímetros de seguridad para prevenir riesgos a la población. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 24, 2026

Los trabajos municipales continúan con el retiro de escombros, la limpieza de los espacios afectados y la atención de las estructuras derribadas, mientras se mantienen las inspecciones para identificar las condiciones de la infraestructura y determinar las intervenciones necesarias.

La Municipalidad de Lima despliega trabajos de limpieza y retiro de escombros tras los daños ocasionados por el fuerte oleaje en la Costa Verde. (Foto: X / Municipalidad de Lima)

En tanto, la Municipalidad de Miraflores mantiene las restricciones cerca de la playa Waikiki, debido a los daños en el muro de contención, las veredas y los postes, mientras las autoridades evalúan los riesgos asociados a la erosión de la base y la posibilidad de nuevos desprendimientos.