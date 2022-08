Una joven que se dedica a pasear perros denunció haber sufrido discriminación e insultos por parte de un grupo de vecinas del distrito de Miraflores. “¿Ese perro chusco te parece fino?”, se le oye decir a una de las implicadas.

Según denunció Adriana Muñoz, el hecho ocurrió el último fin de semana, en el malecón Grau, cuando se encontraba paseando a un perrito. Sin embargo, de manera repentina fue abordada por un grupo de mujeres, en su mayoría adultas mayores, que estaban haciendo ejercicio en el referido lugar.

La víctima grabó parte de la agresión que sufrió e indicó que le exigieron que se vaya del lugar. “Tú no tienes porqué pasar por acá, por acá estamos bailando. Se me fueron todas encima a decirme quién me creía yo qué era, que ellas eran miraflorinas y pagaban sus impuestos, y que tenían más derecho que yo”, narró Muñoz a Buenos Días Perú.

En las imágenes registradas por Adriana Muñoz se puede oír que una de las implicadas le recrimina por andar con un perro que, para ella, no es de raza.

“Cuando me dijiste que por qué estamos todas acá en este espacio y viniste a molestar(...) muy educadamente te dije, pero ese perro chusco con rabia suelto... ¿Te parece fino?”, se escucha decir a una de las mujeres que abordó a la joven.

Adriana Muñoz denunció que ella fue abordada cuando paseaba tranquilamente por el lugar. “Me dijeron que me vaya, que siempre paso por acá... me empiezan a botar de un espacio público. No son dueñas del espacio y se me vinieron encima, me dicen que son miraflorinas y que pagan sus impuestos, me dijeron que yo de qué hueco he salido porque no parezco miraflorina”, precisó Muñoz.