Miraflores despliega operativo especial por avalancha de hinchas brasileños en la Calle de las Pizzas. (Foto: Gec)
Redacción EC
La reforzó las medidas de orden y seguridad ante la masiva llegada de hinchas de Flamengo y Palmeiras con motivo de la final de la . Desde tempranas horas, cientos de aficionados nacionales y extranjeros se congregaron en la tradicional Calle de las Pizzas para seguir las incidencias del encuentro, que convirtió la zona en uno de los principales puntos de reunión.

Ante el intenso flujo de turistas en las áreas más concurridas del distrito, la comuna activó un plan especial de prevención destinado a evitar desmanes, controlar el consumo de alcohol en la vía pública y garantizar la convivencia entre residentes y visitantes.

Miraflores activa plan de seguridad por final de Libertadores y controla ingreso a la Calle de las Pizzas. (Foto: Gec)
Como parte del operativo, la municipalidad instaló rejas en ambos accesos de la Calle de las Pizzas con el objetivo de regular el ingreso y asegurar que las celebraciones se desarrollen únicamente dentro de los locales autorizados. La medida respondió al marcado incremento de personas que se congregaron en la zona como antesala y durante la final continental.

El despliegue incluyó la presencia de y diversas acciones preventivas orientadas a los hinchas. Entre ellas, la entrega de tarjetas informativas en portugués que detallan las normas municipales, los horarios permitidos y las recomendaciones de seguridad.

Miraflores instala rejas y refuerza vigilancia ante masiva presencia de fanáticos. (Foto: Gec)
Además, el municipio destacó la labor de un agente de Serenazgo que domina el idioma portugués y cuya función fue orientar a los visitantes, brindar indicaciones y facilitar la comunicación en situaciones preventivas.

El operativo se mantendrá activo mientras continúe el , en previsión de posibles celebraciones posteriores al encuentro.

