La Municipalidad de Miraflores se pronunció este domingo tras la decisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de abrir una investigación preliminar contra el alcalde Carlos Canales, tres funcionarios y un representante de la empresa Consorcio Miraflores por la construcción de una caseta de serenazgo en el parque Leoncio Prado.

En un comunicado oficial, la comuna aseguró que respeta la labor del Ministerio Público y que colaborará en todo momento con el proceso.

“Tal como ocurrió en otros procesos seguidos ante la fiscalía, el municipio colaborará plenamente brindando toda la información que se requiera. Ello permitirá demostrar que se ha actuado dentro del marco legal vigente y respetando el medio ambiente”, precisó.

El pronunciamiento también expresó su disconformidad con el lenguaje empleado por la Fiscalía al anunciar la medida, señalando que se debió aludir a presuntos delitos y no a delitos, pues ello afecta “el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Política del Perú”.

Asimismo, el municipio negó que la construcción haya causado daños en el parque Leoncio Prado. “Es importante precisar que no se ha afectado ningún árbol y que el módulo de seguridad ocupa apenas 48 m², lo que representa 0,6 % del total del área verde”, indicó.

La gestión edil enfatizó que el objetivo de la caseta es fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos en el distrito.

De acuerdo con la disposición fiscal, la investigación preliminar comprende a Carlos Canales, al gerente municipal John Ampuero, al subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento José Zamora, y a Wilson Coronel, representante de la empresa a cargo de la obra.

La fiscal provincial Diana Vargas Quiñones encargó a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional la realización de diligencias como la inspección técnica en el parque, la elaboración de informes especializados y la toma de declaraciones a los investigados.

La Municipalidad de Miraflores concluyó reiterando a sus vecinos “su compromiso firme con la seguridad, la legalidad y la protección del ambiente”.