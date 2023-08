La ruta más cara. Un taxista en el distrito de Miraflores cobró 50 soles a dos personas, aparentemente extranjeros, por llevarlos seis cuadras, desde Larcomar hasta la cuadra 5 de la avenida Shell.

El conductor, que graba sus servicios y luego los sube a sus redes sociales, compartió el momento cuando los pasajeros abordan con él sin preguntar antes el precio.

Al llegar al lugar de destino, estos le dan un billete de S/ 10 lo que genera malestar en el taxista y decide bajar del vehículo. “Sí, así cobramos a esta hora, 12 de la noche. Las tarifas ya no son las mismas hoy. El tema es que la carrera es S/ 50″.

El autodenominado ‘mejor taxista de las redes sociales’, incluso, los amenaza con llamar a la Policía Nacional y ponerles una denuncia. “No se gane una denuncia con la Policía”, comenta.

Tras finalizar el recorrido, el hombre señala que su trabajo no es un juego y que salen “a ganar”. “Estos 50 soles se quedan acá en el Perú, no me lo llevo al extranjero”.