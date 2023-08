Sales de tu casa, caminas unos pasos y una moto se para a tu costado. Son dos personas y tienen armas. Se acercan y te quitan tu celular, billetera, reloj y demás que lleves contigo. Se suben a su moto y se van. Esta escena es lo que viven continuamente los vecinos de la zona de El Rosedal, cuadrante entre Miraflores y Surco, desde hace semanas y la problemática va creciendo. Y es que los vecinos han vivido al menos siete asaltos a mano armada en las últimas tres semanas. Esto, sumado a la inacción de las autoridades, ha generado que se organicen para prevenir más robos.

Los vecinos de Surco y Miraflores, entre las avenidas República de Panamá, Alfredo Benavides y La Merced, se comunicaron con El Comercio para denunciar la inseguridad ciudadana que están viviendo desde Fiestas Patrias. Asaltantes llegan a la zona con motos lineales o autos y, en cuestión de segundos, roban todas las pertenencias del peatón. Luego escapan por la avenida más cercana. Los vecinos denuncian que el patrullaje de serenos en ambos distritos es limitado y que el trabajo de prevención de robos es casi nulo.

“En nueve meses que vivo aquí, nunca había visto la delincuencia tan latente como ahora”, dijo Alonso López, un vecino de Miraflores. “Desde hace tres semanas se han reportado asaltos en el pasaje Los Rosales y en la calle Miguel Aljovín, este parece que es el principal punto de robos”, agregó. Explicó que hace tres semanas hubo un asalto en el pasaje Los Rosales que fue “un primer indicio”, luego de cuatro días en Miguel Aljovín, a tres días otro asalto y así sucesivamente.

Vecinos de Miraflores y Surco denuncian incremento de delincuencia en la zona.

En esa misma línea, Alfredo Barrios, vecino de Surco, comentó que el incremento de la delincuencia es un problema generalizado, pero “aquí, básicamente, en este barrio estamos enclavados entre el límite de Surco y Miraflores. Entre los parques Luis Fernán Cisneros, Manuel González Prada, Santos Chocano y Mariátegui es donde han aumentado los robos a mano armada”, comentó. Además, indicó que dos vecinos han sido víctimas de robos en sus hogares, primero se metieron a robar a una casa y luego a un tercer piso de un edificio; algo que ha alarmado aún más a toda la zona.

Barrios expresó que estos parques constituyen el cuadrante que está en el límite entre distritos: “sabemos que donde hay límites interdistritales tenemos vacíos, no hay serenos o policías”. Aseguró que antes, aunque intermitente, había más presencia de serenazgo, pero ya no. En esa línea, pidió a las autoridades replantear su sistema de patrullaje conjunto con la policía. “Estamos viendo que estos delincuentes no tienen reparos en disparar, asaltar con armas de fuego, entonces que se mejore el sistema de rastreo, prevención, patrullaje integrado”, declaró.

Uno de los últimos robos fue a Daniela, una vecina de la zona que prefirió quedarse en el anonimato por lo que usaremos este nombre falso, el 8 de agosto a las 8:20 p.m. Daniela se encontraba estacionada en su auto cuando una camioneta color gris marca Honda de placa C7S-397 se estaciona en frente, bajan dos delincuentes con armas e ingresan al vehículo de Daniela. Luego de casi un minuto, los asaltantes salen del auto de la víctima y se suben a su camioneta, con mucha calma, para luego irse en dirección a la avenida República de Panamá y escapar.

Dos delincuentes roban a mano armada a una familia.

Daniela comentó a El Comercio que le robaron celulares, relojes, billeteras, tarjetas, documentos y más. Mientras se llevaban todo, ambos delincuentes apuntaban con las armas al piloto y copiloto. “Estábamos todos adentro [del auto] entonces [desde afuera] nadie se daba cuenta que era un asalto. Todo pasó en segundos”, dijo. Luego de llevarse todas sus pertenencias, los ladrones hicieron una transferencia virtual para robarle el dinero de sus cuentas.

Información del auto que usaron los delincuentes para el robo del 8 de agosto. Según información de Reniec, la dueña del vehículo, está fallecida.

Los vecinos que conversaron con El Comercio aseguraron que las cámaras de la zona que competen al municipio de Miraflores están inactivas o no funcionan, según pudieron averiguar. Las únicas pruebas que tienen de los asaltos son de cámaras privadas de vigilancia de los propios edificios. Además, concuerdan que al ser una zona fronteriza están olvidados por las dos comunas; a esto se suma el problema de que la zona es oscura. Todo esto ha conllevado a que los asaltos incrementen y los delincuentes se sientan impunes, comentaron.

La inseguridad ciudadana, actualmente, es uno de los problemas que más afecta a todos los 43 distritos de Lima Metropolitana. César Ortiz, analista de seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), comentó a este Diario que la delincuencia es activa y dinámica y va buscando operar donde menos resistencia existe. En ese sentido, “en los límites distritales, efectivamente, [la delincuencia] está actuando con mayor frecuencia y ferocidad”, señaló. Agregó que los delincuentes se informan y estudian las zonas donde pueden robar, entonces mientras más factores de inseguridad hayan - como falta de patrullaje, zonas de escape, etc - más les conviene a ellos.

Ante la inacción de las autoridades, los mismos vecinos se han organizado, bajo sus posibilidades, para prevenir más asaltos. Según comentó López, todos los vecinos de la zona tienen silbatos, así cada vez que ven un hecho delictivo pueden alarmar a los demás. Por otro lado, Barrios indicó que tienen grupos de WhatsApp donde comparten información valiosa y también se organizan para hablar con los serenos y la municipalidad. De hecho, en julio enviaron una carta a la Municipalidad de Miraflores por la preocupación ante el aumento de robos. Sin embargo, no tuvieron respuesta, expresaron.

Cifras… Según INEN, Entre noviembre del 2021 a abril del 2022, el 29,5% de la población de más de 15 años en Lima Metropolitana fue víctima de algún hecho delictivo. Además, 8,9% de la población son víctimas de intento de robo. A nivel urbano nacional, se observó que 12 de cada 100 personas son víctimas de robo de dinero, cartera, celular, etc. El hecho delictivo que más afecta a la población es el robo de dichos artefactos.

Municipalidad de Miraflores responde

A raíz de dichas denuncias, la Municipalidad de Miraflores indicó a este Diario que, a través de la Central Alerta Miraflores, han recibido y atendido diversas denuncias en esta zona. En El Rosedal, de enero a julio de este año, han atendido 2.187 incidencias, de las cuales solo el 44% (966) corresponden a seguridad ciudadana, indicó la comuna. En cuanto a asaltos registrados en el distrito por la comisaría de Miraflores y San Antonio en los últimos meses, se han reportado 227 asaltos en mayo y 232 en junio.

Por otro lado, expresó que “la municipalidad de Miraflores ha implementado un equipo operativo motorizado en la zona El Rosedal para apoyar al servicio regular de seguridad. Este equipo operativo funciona patrullando constantemente entre las 4:00 y 11:00 p. m. (horas con mayor incidencia delictiva)”. Además, se realiza patrullaje integrado para identificar e intervenir con el uso de la fuerza policial en situaciones que se requiera.

Sobre la denuncia de que las cámaras de seguridad de la zona no funcionan, el municipio aseguró que hay tres cámaras en la zona que se encuentran fuera de línea de forma temporal por temas técnicos y hay otras 13 que sí funcionan.

Por su parte, la Municipalidad de Surco señaló que, en general, “el trabajo que se realiza en el distrito parte de un análisis de los índices de gestión, sobre los delitos cometidos. Ello nos ha permitido programar diferentes operativos y mega operativos en las zonas donde se registra los diversos delitos a transeúntes, en viviendas o en locales comerciales”. Agregó que es así como se hacen operativos conjuntos donde participa también la Policía Nacional y otras instituciones, eso permite realizar unos 27 operativos diarios en diferentes zonas de Surco.

César Ortiz recordó que el trabajo de los serenos es disuasivo, ningún personal de serenazgo podrá enfrentarse a un delincuente armado. “Ellos [los delincuentes] están dispuestos a morir y matar. (...) La delincuencia armada está por encima de cualquier sereno, debe haber una cultura preventiva”, sostuvo.