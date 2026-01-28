Mitsubishi apuesta por la seguridad vial sumándose a la campaña de papeletas ciudadanas

Hay decisiones que pueden salvar vidas y muchas otras que tiene que ver con lo cotidiano, como el respeto hacia el otro y la empatía. Ambas situaciones han confluido y no pocas veces en la carretera Panamericana Sur y la campaña #NoTePases ha sido testigo de ello al captar choferes invadiendo, con sus unidades, la vía auxiliar, una práctica que pone en riesgo la seguridad vial.

A esta campaña ciudadana no solo se han sumado usuarios que han registrado a través de videos las infracciones, sino empresas como Mitsubishi y SOAT Mapfre, que gracias a su auspicio hacen posible que esta iniciativa continúe.

Ider Cifuentes, Brand Manager de Mitsubishi Motors en Perú, señala que las marcas educan con su comportamiento y valores, es por ello que como auspiciadores de #NoTePases, “queremos asumir un rol activo, no solo comunicar, también queremos promover una conducta responsable y empática en una de las vías más transitadas del país".

Cifuentes remarcó que “la campaña buscar generar un impacto real, un cambio en los hábitos e involucrar a más personas en conductas más responsables, pero fundamentalmente se convierte en un espacio para crear ciudadanía", señaló.

“Para Mitsubishi, conducir bien no es solo cumplir una norma, sino que un conductor sea consciente, respetuoso, empático, y es por eso que esta campaña pone el foco donde realmente importa. Estamos hablando de algo que es muy real, es una decisión que puede salvar vidas“, agregó.

El vocero de la la automotriz destacó que “Mitsubishi produce vehículos que acompañan historias reales de las personas. Familias que viajan, personas que regresan a casa, trayectos cotidianos. Pero cuando alguien invade un carril de emergencia, no solamente estamos hablando de una infracción, puede retrasar una ambulancia, una grúa, puede impedir que alguien salve una vida. Queremos comunicar seguridad y respeto”, dijo. Agregó que la marca ha sacado un hashtag #lavivezanoeslavía.

Prueba de ese compromiso por la seguridad es que los modelos de Mitsubishi han logrado calificaciones destacadas en Latin NCAP, una de las certificaciones más importantes en el rubro.

Una campaña conjunta

La campaña #NoTePases es una iniciativa de El Comercio que no podría ser posible sin el acompañamiento de los usuarios y lectores, quienes son las mejores aliados en las denuncias ciudadanas. Ahora te contamos un poco más de esta iniciativa de papeletas ciudadanas a invasores de la vía auxiliar de la Panamericana Sur.

¿Cuáles son los puntos de mayor invasión de la auxiliar?

El primer y segundo punto de la carretera con más reportes de invasiones son los kilómetros 24 y 26. Ambos se encuentran cerca a la entrada a Lurín a través de la antigua Panamericana Sur. Uno de los sitios cercanos a este acceso es el Parque del Recuerdo de Lurín, espacio altamente concurrido durante los fines de semana para visitar a los seres queridos que partieron.

La Antigua Panamericana Sur también permite llegar al Museo Nacional del Perú (MUNA) y el Santuario Arqueológico de Pachacamac.

La tercera zona con más ingresos indebidos a la berma es el kilómetro 40 en Punta Hermosa. Es el ingreso a los balnearios del distrito, como Señoritas, Caballeros y Playa Norte.

El cuarto punto es el puente peatonal América, en el kilómetro 14 en San Juan de Miraflores, cerca del parque zonal Huayna Cápac y el límite con Villa El Salvador.

¿Cómo sumarte a la campaña?

Para presentar más denuncias a la Sutran, necesitamos tus videos de vehículos que invadan las bermas de la Panamericana Sur. Puedes acceder a nuestro número 937-714-189 a través de este enlace: https://wa.me/51937714189.

¿Qué pasos debes seguir para enviar tus reportes?

Envíanos videos de los vehículos invadiendo la berma de la Panamericana Sur. La placa debe notarse con claridad. Agradeceremos que compartas los videos activando la opción de envío en HD.

Menciona los siguientes datos: fecha, hora y ubicación (km. y distrito de preferencia) en los que observaste al vehículo. Indícanos también en qué sentido de la Panamericana Sur viajaba esta unidad.

¿Cómo denunciar a través de la plataforma de la Sutran?

Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran, destacó que las denuncias enviadas al WhatsApp de #NoTePases permiten detectar faltas de tránsito.

“La importancia de esta canalización de información es poder tener denuncias de todo los usuarios de la vía al detectar presuntas infracciones al tránsito. El uso correcto de la berma es para casos de emergencia que puedan ocurrir. Es importante tenerla libre para estos casos en toda la red vial nacional.”, declaró a El Comercio.

El 2025, entregamos presencialmente las papeletas impresas en las oficinas de Sutran. Este año, realizamos el envío de información mediante la plataforma web ‘Denuncia Servicios Fiscalizados-Sutran’ .

“Tiene como finalidad canalizar las denuncias formuladas por la ciudadanía respecto de presuntas infracciones en materia de transporte y tránsito terrestre, sin necesidad que los denunciantes acudan de manera presencial a las oficinas de la entidad. Se evitan que hagan largas colas. Asimismo, permite contar con un registro único y ordenado de las denuncias recibidas, facilitando su seguimiento, contribuyendo a una atención más efectiva, oportuna y transparente por parte de la Sutran“, mencionó Torres.

“A través de esta plataforma pueden denunciar desde cualquier lugar, a través de un celular o una computadora”, agregó.

La web recibe denuncias de los ciudadanos las 24 horas. El denunciante debe seguir estos pasos :

Colocar sus datos personales, que la Sutran mantendrá en reserva, o presentarlos de forma anónima Colocar un correo electrónico, donde será informado sobre el proceso. Luego, debe describir detalladamente la falta observada, mencionando placa de rodaje del vehículo, la fecha y hora en la que cometió la infracción, el km de la Panamericana sur en el que ingresó de forma indebida a la berma y el sentido de la carretera en el que viajaba. Finalmente, adjuntar un video que contenga la fecha y hora como evidencia de la acción indebida.

Datos y descripción de la invasión de la berma.

Los videos y los datos requeridos representan un información sólida que permite certificar la falta. Una vez que Sutran recibe la información, iniciará un proceso para determinar si la acción configura una infracción administrativa.

“De corresponder, se dará inicio al procedimiento administrativo sancionador, el cual podrá culminar con la determinación de las responsabilidades administrativas correspondientes. El tiempo dependerá de los medios probatorios o algunas apelaciones, y de cómo se presenta la información para analizarla e iniciar todos los procesos”, expresó Torres.