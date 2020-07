La modalidad de usura que tiene en jaque a cientos de limeños

La Policía lo conoce como el “gota a gota” y no es más que una modalidad de usura que mantiene amenazados a cientos de limeños, principalmente comerciantes del Cercado de Lima y La Victoria. Cientos de comerciantes y personas naturales han denunciado a la PNP que contactaron a prestamistas que se anuncian a través de afiches pegados en postes y tarjetas. La oferta es tentadora y sencilla: “Te damos dinero solo con tu DNI”. Luego una rápida “evaluación” que consiste en ver qué tipo de negocio tiene la persona, el dinero se entrega. El problema viene con las condiciones. El pago es diario. Según Miguel Núñez, el jefe de la Dirincri, “si una persona pide 500 soles, está obligado a pagar 30 soles diarios. El tema es que si no se cumple con el pago, estos delincuentes atentan contra el negocio o la vida de los comerciantes”. El chantaje en constante y se da con acciones violentas, según constan en las denuncias de los afectados. Por ello, la PNP ha lanzado la campaña ‘No prestes tu vida’ para alertar a las personas sobre los riesgo de caer en las manos de estas peligrosas mafias. América Noticias se puso en contacto con uno de los prestamistas y este le dijo que el pago de interés es del 20% y que el monto dependerá del tipo de negocio que tenga. Según el Código Penal, el delito de usura no está penado con cárcel. Una propuesta del Mininter busca que este delito sea incluido en su forma agravada cuando el cobro se hace con violencia.