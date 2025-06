Familiares, rescatistas y miembros del Estado peruano continúan en la búsqueda de los tres jóvenes montañistas reportados desaparecidos desde el 29 de mayo, mientras realizaban coordinaciones para subir al nevado Artesonraju, en la región Áncash.

Efraín Pretel, Jesús Picón y Edson Bandeira Costa, este último de nacionalidad brasileña, son estudiantes del Centro de Estudios de Alta Montaña. Ellos se preparaban con entusiasmo practicando ascensos para así terminar los últimos ciclos de su carrera.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes. Recíbelo

¿Falta de combustible en helicópteros?

A pesar que el Ministerio de Defensa anunció que el envío del helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a la ciudad de Caraz con el tanque lleno de combustible y un abastecedor adicional para prolongar las horas de vuelo, la familia de dos de los andinistas dijo que que al parecer por la falta de combustible la búsqueda no continuó.

Por este motivo, los guías de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, que partieron desde Lima se vieron obligados a caminar más de diez horas para retornar al pueblo de Cashapampa.

“Tenemos fe que están vivos. Que no haya descordinación, ni malos entendidos. Sabemos que están vivos, solo esperan ser rescatados. El helicóptero pudo esperar y no solo bajar uno. Falta de empatía, de amor humano y luego para que digan ‘vamos a retornar por falta de combustible’ ”, remarcó Marta, la hermana de Efraín.

“No pueden ser que nos doten vehículos aéreos sin combustible. No pedimos un favor, pedimos que hagan su trabajo con seriedad. No se trata de cumplir, se trata de salvar vidas”, reiteró Ángel, hermano de uno de los desaparecidos.

Los familiares también revelaron que se encontraron restos de alimentos durante las últimas búsquedas. No obstante, las condiciones climáticas adversas, como recientes avalanchas y deslizamientos, hacen más difícil la búsqueda.

A través de un comunicado, las autoridades continuarán con la operación hasta lograr ubicar a los tres jóvenes extraviados, mientras se coordinan acciones con rescatistas voluntarios nacionales e internacionales.