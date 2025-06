Cara y sello

¿Qué determinó la Municipalidad de Chorrillos y por qué? De acuerdo a la comuna, existen ‘combis colectivos’ que trasladan a ciclistas junto con sus bicicletas montañeras hasta la cima del morro más de una vez por día. La institución asegura que estas unidades cobran una tarifa de 7 u 8 soles a cada ciclista, pese a que este servicio no está regularizado para el transporte de pasajeros.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Combis registradas esta semana en el Morro Solar por la Municipalidad de Lima. Foto: Municipalidad de Chorrillos.

“Usualmente estos vehículos llegan al lugar con más de 12 pasajeros. El peso de las bicicletas montañeras, el vehículo y pasajeros— sumado a las veces que recorren el tramo— ponen en riesgo la zona protegida y la integridad de las propias personas . Estos ‘colectivos’ movilizan más de una vez a los ciclistas, exponiéndose al peligro y también afectando al lugar“, aseguró la Municipalidad de Chorrillos a través de un comunicado.

“E stas combis hacen un transporte colectivo informa l. En primer lugar, son vehículos que no tienen las condiciones para llevar bicicletas ni permisos para realizar un servicio de transporte; no son una 4x4 En segundo lugar, el Morro Solar es una zona intangible. Estas combis pasan por el morro una y otra vez, malogrando la vía asfaltada y transitable por su peso. Además, la subida se hace por un carril estrecho. Están poniendo en riesgo la zona protegida y la integridad de los propios ciclistas. Por eso, no se permitirá su acceso a la cima del morro ”, declaró a El Comercio Félix Ugarte, subgerente de transporte de la Municipalidad de Chorrillos.

Ugarte destacó que la actual gestión edil, liderada por el acalde Fernando Velasco Huamán, no se opone a los eventos deportivos y ha promovido competencias de ciclismo, como el ‘Open Morro’.

Infografía: Antonio Tarazona.

Como sustento legal, la comuna asegura que tiene la potestad de garantizar la intangibilidad de la vía de acceso al Morro Solar a través de la ordenanza N° 332-2018. Esta normativa nació con la intención de frenar las invasiones en este espacio, a menudo impulsadas por el tráfico ilegal de terrenos.

En sus artículos 3 y 4, la ordenanza prohíbe ocupar la vía de acceso al Morro Solar con vehículos, material de construcción, equipo de construcción, depósitos, y cualquier objeto que presente un obstáculo en la sección vial. Además de la retención del vehículo, los infractores deben pagar una multa equivalente al 100% de una UIT (S/5.350 por su valor en este año).

Por su parte, la municipalidad sostiene que está prohibido ocupar la vía de acceso al Morro Solar con vehículos como combis o mototaxis . En consecuencia, la comuna ha determinado que solo pueden acceder las unidades con personal que cumpla labores de mantenimiento a las antenas de telecomunicaciones .

Este viernes, la ATU realizó la primera de una serie de intervenciones en este punto de Chorrillos para identificar a combis que realizan el servicio mencionado. “Se trataría de un transporte informal, porque existe una contraprestación para el transporte de pasajeros a través de vehículos que no cumplen con las características para obtener las autorizaciones habilitantes de la ATU. Realizar el servicio de transporte sin los permisos acarrea una sanción”, expresó Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la entidad.

¿Qué dicen los ciclistas?

Jean Pierre Guzmán, ciclista que practica downhill, explicó que las bicicletas diseñadas para esta disciplina, que consiste en descender por un circuito, pesan entre 16 y 20 kilos debido a su estructura. “Subir al morro pedaleando es casi imposible. Quienes tienen un vehículo privado llevan allí sus bicicletas. Pero los que no tienen auto usan estas combis por necesidad”, afirmó.

Guzmán se opone a la restricción vehicular que ha impuesto la Municipalidad de Chorrillos. Él solicita que la ATU y el Ministerio de Cultura establezcan un diálogo con los ciclistas para que escuchen su postura y se evalúen alternativas para el traslado regulado de las bicicletas de downhill .

¿Quiénes conducen las combis que llevan bicicletas?

El Comercio verificó los antecedentes de los propietarios de tres combis captadas esta semana transportando pasajeros y bicicletas en el Morro Solar.

Combis registradas esta semana en el Morro Solar por la Municipalidad de Lima. Foto: Municipalidad de Chorrillos.

Jesús Antonio Silva Ayala es propietario de las unidades de placa AUL-338 y W2K-065. De acuerdo al sistema de papeletas de tránsito pendientes de pago de la SAT, adeuda una multa cometida con otro vehículo. Sin embargo, anteriormente cometió 19 infracciones ya pagadas, 3 de ellas con la combi W2K-065 por las siguientes faltas.

M16 : Circular en sentido contrario al tránsito autorizado

: Circular en sentido contrario al tránsito autorizado G47: Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización.

Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. M27: Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular.

John Christopher Moya Fonseca es propietario de la combi azul de la imagen superior. Él tiene 1 papeleta pendiente de pago por falta F01, cometida el 2005: Prestar el servicio de transporte sin autorización.