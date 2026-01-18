La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú convocó a una marcha para este lunes 19 de enero, desde las 5:00 p. m., en el Campo de Marte, en rechazo a la prohibición de circular dos personas en una motocicleta, medida que será oficializada mediante decreto supremo.

Las imágenes difundidas en redes sociales por el gremio muestran mensajes como “La moto no es el problema, la delincuencia sí”, “El delito es el verdadero problema”, “Trabajando y movilizando a nuestra familia” y “No a las prohibiciones injustas, diálogos y soluciones reales”. También se anuncia la realización de una “marcha motera”.

La convocatoria se produce luego de que el presidente de la República, José Jerí, informara que el decreto supremo será publicado en el diario oficial El Peruano. “Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad”, declaró.

El mandatario señaló que la medida busca frenar una de las prácticas más usadas por el sicariato y la extorsión, y precisó que con esta disposición la Policía Nacional podrá realizar operativos de fiscalización inmediata a nivel nacional.

Cabe recordar que en abril del año pasado el Gobierno emitió el Decreto Supremo N.° 006-2025-MTC, que estableció la obligación para los motociclistas de usar chalecos con cintas retrorreflectivas y el número de placa visible en la parte posterior.

Medidas contra la delincuencia

Como parte de la estrategia del Gobierno frente al crimen organizado, el presidente de la República indicó que en los próximos días se aprobará el reglamento de la Ley N.° 32490, que establece medidas extraordinarias para combatir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y al traslado de mercancías.