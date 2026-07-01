Por Carlos Gonzales

La próxima entrada en vigencia de la obligatoriedad de contar con el Seguro Obigatoria de Accidente de Tránsito (SOAT), placa y licencia para las personas que manejan motos eléctricas y diversos vehículos eléctricos ha generado reacciones en los sectores involucrados en el tema, como los ciclistas, especialistas y colectivos. El Comercio ya había puesto en evidencia que dichas unidades invaden la ciclovía de la avenida Arequipa, pese a que está prohibido, por lo que representan un peligro. La normativa establece que los vehículos de movilidad personal (VMP), como scooters y monopatines eléctricos, no deben superar los 25 km/h para poder circular por ciclovías.

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